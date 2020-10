Alex Dowsett vince la tappa 8 del Giro d’Italia a Vieste (DIRETTE)

Vieste, 10 ottobre 2020. “Giovinazzo – Vieste“: al britannico Alex Dowsett l’ottava tappa del Giro d’Italia. Il britannico della Israel Start-Up Nation ha conquistato la seconda vittoria in carriera nella corsa rosa. In maglia rosa resta il portoghese Joao Almeida della Deceuninck Quick-Step.

Alex Dowsett vince a Vieste: ecco il suo ultimo chilometro in solitaria!

Dopo Manfredonia è iniziata la salita di Monte Sant’Angelo (Gpm di seconda categoria, 9,6 km al 6,1%), più di 10′ il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo maglia rosa. “Sullo strappo nel circuito finale di Vieste, 14,5 km da percorrere due volte, scatta subito Puccio seguito da Holmes e Rosskopf, tentativo che non va a buon fine. Quando i sei tornano insieme il cronoman britannico Dowsett scatta in pianura”, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Giro d'Italia

