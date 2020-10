Il circolo Fdi di Lucera sfiducia Follieri, nominato dalla segreteria provinciale

Foggia, Il circolo di Fratelli d’Italia Giovanni Gentile di Lucera ha sfiduciato il co-coordinatore Mario Alfonso Follieri e riconfermato la presidenza di quello che “ritiene l’unico legittimo coordinatore territoriale, Michele Barisciani stante la mancata ratifica delle dimissioni da parte del coordinamento provinciale”. E’ polemica fra la sezione lucerina e i coordinatori Giandonato La Salandra e Franco Di Giuseppe.

Dopo le comunali gli iscritti, in una riunione, hanno analizzato il risultato definendolo “fallimentare, persa la rappresentanza in consiglio e dimezzati i voti conquistati nel 2019”. Fdi a Lucera perde in un anno circa 500 voti e passa dal 5,25% al 3,38%, ma la flessione riguarda tutti i partiti del centrodestra. Da qui la decisione di sfiduciare Follieri. La co-reggenza dei circoli era stata sperimentata all’indomani della fusione dei due partiti Fdi e Direzione Italia, laddove non si fosse trovata una figura unitaria, alla presidenza ne sarebbero state nominate due.

Ciò che è avvenuto a Lucera, dove è sorto anche un altro circolo “Ottaviano Augusto” nel mirino della sezione Gentile. Il documento redatto riporta anche l’autosospensione di Ettore Orlando, già consigliere comunale eletto di Fdi eletto nel 2019. Fra i motivi della scelta, la mancata condivisione del candidato alle regionali indicato dagli iscritti locali, la formazione del circolo “Augusto”, “violazioni e irregolarità dello statuto del partito”.

Il coordinatore provinciale Giandonato La Salandra ribatte: “Non esiste alcuna violazione dello statuto del partito, il circolo territoriale rappresenta il territorio ma può sorgere un circolo “ambientale” che si occupa di determinate tematiche. Il circolo “Augusto” non ha avuto alcun riconoscimento territoriale, non esiste alcun atto a riguardo, del resto non ci possono essere più circoli territoriali né a Lucera né altrove. Quanto alle liste per le regionali, “queste vengono decise dagli organi regionali e provinciali, non sono i circoli a indicare i candidati”. Il tesseramento si chiuderà il 31 dicembre prossimo, dopo potrebbe avviarsi un congresso per cui gli stessi circoli saranno mobilitati.