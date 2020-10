Foggia, 10 ottobre 2020. Alle 18.00 circa, al km. 622 della SS16, all’incrocio di Ripalta, in territorio di Lesina, si è verificato un incidente stradale tra due auto. Gli occupanti di una di queste, una coppia originaria di San Paolo di Civitate (83enne lui, 76enne lei) sono deceduti sul colpo, mentre il conducente della seconda, da identificare, è stato portato per accertamenti all’ospedale di San Severo, in condizioni non preoccupanti.

Dinamica in corso di accertamento.