Parco Giochi in via Oberty, i genitori lo vorrebbero recintato contro i vandali

Foggia, 10 ottobre 2020. “In merito all’area giochi che sta per nascere a quartiere Candelaro chiediamo che l’area sia recintata e data in custodia per non permettere ai vandali di distruggerla in 2 giorni distruggendo anche i sogni di genitori e bambini che magari avevano fatto progetti di felicità su quei giochi. Prevenire è meglio di curare”.

Il Comitato Parchi Giochi presieduto da Rachele Occhionero si fa portavoce delle istanze di alcune mamme per l’area che sta sorgendo fra via Oberty e Via Saggese. I genitori che abitano in zona si erano chiesti innanzitutto se sarebbe sorto un parco giochi e caldeggiando che fosse recintato, visti i numerosi atti vandalici di cui sono oggetto tali strutture. La risposta sulla destinazione dei lavori in corso è avvenuta tramite un’interrogazione del consigliere comunale Francesco De Vito rivolta all’assessore Matteo De Martino. Già dopo il lockdown il consigliere aveva segnalato quanto, dopo suddetto periodo, fossero ancora più necessario occuparsi del tempo libero dei bambini non solo a Foggia ma anche nelle borgate rurali come Borgo Incoronata”. Circa la richiesta di recintare il parco, De Vito dice: “Vedremo se sarà possibile chiuderla considerando che ci sarebbe bisogno di personale adibito a tale funzione, nei prossimi giorni chiederò un confronto con l’assessore Matteo De Martino”.