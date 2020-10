Foggia, 10 ottobre 2020. Elezioni regionali pugliesi: in seguito a un’indagine della D.I.G.O.S. della Questura di Foggia, con il personale della Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, è stato accertato che in un esercizio commerciale del capoluogo dauno è avvenuto un’illecita dazione di denaro a fronte della prova dell’avvenuto voto a favore di un candidato foggiano al Consiglio Regionale Pugliese, attraverso l’esibizione di foto scattate all’interno dei seggi elettorali della preferenza espressa sulla scheda, unitamente ad un documento d’identità.

La somma elargita, quale corrispettivo illecito per le preferenze espresse variava dai 30 ai 50 euro. Nell’occorso venivano sottoposti a sequestro dispositivi cellulari, documenti cartacei riportanti un elenco utilizzato come registro per annotare le somme elargite nei confronti di coloro che avevano espresso la propria preferenza al suddetto candidato.

Altro materiale rinvenuto è tutt’ora sottoposto a verifica per riscontrare eventuali ed ulteriori fattispecie illecite. A seguito dei primi accertamenti sono stati deferiti alla Procura di Foggia 4 soggetti per reati in materia elettorale, mentre è tutt’ora al vaglio degli investigatori la posizione di altre persone.