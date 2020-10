Screening sierologico antiCovid, UniFoggia “Test a libera scelta”

Foggia, 10 ottobre 2020. Docenti, ricercatori e tecnici amministrativi, su base volontaria, potranno sottoporsi allo screening sierologico periodico per individuare la presenza di anticorpi contro il coronavirus SARS-CoV-2. Ciò permetterà di contribuire al contenimento del contagio nella provincia di Foggia, mettendo in evidenza eventuali casi asintomatici e facilitando percorsi di tracciamento e sorveglianza sanitaria.

La richiesta del Rettore dell’Università di Foggia, prof. Pierpaolo Limone, è stata approvata dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Riuniti” di Foggia, Vitangelo Dattoli, che metterà a disposizione il personale sanitario del Centro Unico Prelievi. Il prelievo ematico sarà effettuato dall’1 al 15 ottobre 2020, presso la sede dell’Università di Foggia, in locali idonei, individuati a seguito di sopralluogo dalla dott.ssa Rosaria Dicesare, Dirigente Responsabile del Centro Unico Prelievi del Policlinico.

La procedura prevede la possibilità di indicare via mail al Medico Competente del Policlinico, dott. Umberto d’Orsi, l’elenco del personale che ne avrà fatto richiesta al medico Competente dell’Università di Foggia. Le condizioni sanitarie di ciascun dipendente saranno infatti comunicate esclusivamente dai Medici Competenti delle due strutture, al fine di garantire il totale rispetto della privacy. E’ stato predisposto anche uno specifico modulo di “Consenso informato e informativa per la tutela della privacy”, che dovrà essere consegnato all’operatore sanitario prima di ciascun prelievo.

“Si tratta di una delle numerose misure straordinarie messe in campo dall’Ateneo per assicurare una ripresa delle attività in presenza in piena sicurezza – dichiara il Magnifico Rettore, prof. Pierpaolo Limone-, abbiamo inteso offrire al nostro personale la possibilità di lavorare in un ambiente sicuro, facendo il possibile per metterci al riparo da eventuali rischi e scongiurare nuove chiusure. Ringrazio il Direttore Generale Dattoli per la preziosa collaborazione e per aver prontamente accolto la nostra richiesta”.

I campioni ematici verranno analizzati presso l’UOC di Patologia Clinica del Policlinico con test quantitativo di tipo CLIA, e il referto trasmesso dal Medico Competente del Policlinico al Medico Competente dell’Università, che avrà cura di informare l’interessato e, in caso di positività agli anticorpi anti Covid-19, anche il Dipartimento di Prevenzione di residenza del dipendente, come da DGR. 1254 del 4.08.2020.

In questa eventualità si procederà con il tampone nasofaringeo, presso l’UOC di Malattie Infettive del Policlinico Riuniti, al fine di escludere la contagiosità in atto del soggetto. Il campione verrà analizzato dalla SSVD di Microbiologia e Virologia e il referto trasmesso entro 24-48 ore al Medico Competente per le procedure del caso. (nota stampa)