“Siamo tornati a Monte dopo 30 anni, tutto in meglio” (VIDEO)

Siamo tornati a Monte Sant’Angelo dopo circa trenta anni. Nulla è cambiato, tranne le costruzioni delle nuove zone di periferia, la manutenzione delle strade, le facciate dei palazzi e le imbiancature del quartiere Junno. Ovviamente, tutto in meglio.

Il primo pensiero doveroso è la visita al Santo patrono venerato in tutto il mondo. Sotto quella sacra grotta ci aspetta paziente e premuroso, sempre pronto a ridarci forza e coraggio.

Il secondo desiderio che spontaneamente ci allettava era la passeggiata per il corso fino alla piazza dei caduti e in seguito andare a pranzare in un locale che, oltre ai buoni piatti tradizionali, ha un morbido e profumato prosciutto locale che a nostro parere è migliore del San Daniele.

Appena sotto il campanile, davanti all’ingresso di una trattoria, un signore sulla ottantina ci invita a gustare la sua buona cucina garantendoci che saremmo stati soddisfatti o diversamente non avremmo pagato. Ovviamente è un modo simpatico per avvicinare i turisti al proprio ristorante. Però la singolare determinazione dell’anziano ristoratore ci ha fatto cambiare programma. Una volta addentratoci nel locale ci aspetta un accoglienza professionale ed amichevole. Un semplice piatto di piccole e ruvide orecchiette ci riporta indietro nel tempo, a quando la nonna preparava le piccole orecchiette per i giorni di festa.

E questo ci dà una piccola felicità “Il buon cibo è il fondamento della felicità “ (Auguste Escoffier).

Monte Sant’Angelo conserva gelosamente cultura e gastronomia, ma proiettata nel futuro con innovazioni che portano meraviglia .

“ La felicità è conoscersi e meravigliarsi “ (Jacques Yves Cousteau).

Nino Di Giovanni