UniFoggia, “Lezioni ripartono dal 12 ottobre, in tutta sicurezza”

Foggia, 10 ottobre 2020. L’Università in sicurezza e nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid-19. In questi mesi l’Ateneo si è impegnato per assicurare la ripresa delle attività in presenza, adottando una serie di misure sulla base delle normative, nazionali e regionali, che regolamentano la fase 3 dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ancora in corso. Il Senato accademico ha deliberato lo svolgimento delle attività didattiche del I semestre dell’a.a. 2020/2021 sulla base delle indicazioni ministeriali.

A partire dal 12 ottobre 2020 avranno inizio le lezioni per tutti i corsi di Laurea.

Corsi di Laurea Triennale e i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico. Le lezioni del I semestre avranno inizio dal 12 ottobre e gli studenti potranno prenotare il proprio posto in aula tramite l’app Eccomi.io. Le lezioni in presenza saranno accessibili anche in modalità telematica tramite le piattaforme e-learning. Tutti gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Unifg avranno accesso alle lezioni online tramite le piattaforme e-learning.