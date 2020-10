Zapponeta, raccolta sangue e test sierologico gratuito per il Covid

Zapponeta, 10 ottobre 2020. Martedì 13 ottobre dalle ore 17 alle ore 20 presso i locali della sala parrocchiale la fratres di Zapponeta organizza una raccolta straordinaria di sangue per far fronte all’emergenza sangue causata dal covid 19 . In occasione saranno effettuati a tutti i donatori il test sierologico gratuito per il covid-19. Ti invitiamo a condividere questo messaggio ai tuoi contatti (amici, parenti, ecc.) Chi donerà riceverà gli esami gratuitamente a casa o via email. Ti aspettiamo e porta con te un tuo amico o parente 💪

(nota stampa)