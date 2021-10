Cerignola, il centrosinistra si unisce contro Metta

STATOQUOTIDIANO.IT, Cerignola 10 ottobre 2021. È fatta. Il centrosinistra si unisce a Cerignola per provare a battere il civico Franco Metta (29,62% con 7.836 voti). Al ballottaggio di domenica prossima il candidato del Pd, Francesco Bonito (23,29% con 6.162 voti), verrà sostenuto dal civico di area riformista Tommaso Sgarro (21,99% con 5.817 voti).

L’accordo, che non sarà un apparentamento tecnico, è stato ufficializzato questa mattina da Sgarro in un comizio di ringraziamento ai suoi elettori dal Teatro Roma. “Il collante tra me e Bonito è la stessa appartenenza politica. Ma non solo, perché in questo centrosinistra, che non mi piace tanto, c’è molto da lavorare e migliorare”, ha esordito Sgarro che ha richiamato il fondatore del Partito Comunista, Antonio Gramsci.

“Non è la guerra di faide all’interno del centrosinistra che interessa alla città, ma il futuro stesso della città. E noi, come diceva Gramsci, non possiamo restare indifferenti a quello che è accaduto con Metta”, ha aggiunto.

“Domenica e lunedì bisognerà essere responsabili. Noi siamo gente alternativa al mettismo. Noi voteremo Francesco Bonito”, ha concluso Sgarro.

Gli elettori dell’intero centrosinistra al primo turno hanno espresso 11.979 voti a favore della coalizione suddivisa tra Bonito e Sgarro. Per Franco Metta le preferenze sono state 7.836. Per ribaltare la situazione al secondo turno – commentano le voci dei partiti – occorrerà vedere cosa faranno gli elettori del centrodestra che hanno appoggiato al primo turno Giannatempo con 4.852 preferenze. Una sfida sul filo di lana.

Redazione