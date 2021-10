Davide Grittani presenta: “La Bambina dagli Occhi d’Oliva”

Statoquotidiano.it, Foggia, 10 ottobre 2021. Si terrà mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 18,30 presso l’Auditorium della Biblioteca “La Magna Capitana”, la presentazione dell’ultimo romanzo di Davide Grittani. Presenti per introdurre l’autore anche il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso e Gabriella Berardi de “La Magna Capitana”, interverranno Michele Pennetti del “Corriere del Mezzogiorno” ed il noto regista Edoardo Winspeare. L’evento fa parte della rassegna “Fuori Gli Autori”.

Davide Grittani (Foggia, 1970) è giornalista e scrittore. Dal 2006 al 2016 ha curato la prima mostra internazionale della letteratura italiana tradotta all’estero – Written in Italy –, che ha raccolto ed esposto, in 16 Paesi di tutti i continenti, una biblioteca di oltre 3200 traduzioni in rappresentanza di 800 autori italiani dal 200 ad oggi, 56 lingue e 24 alfabeti. Per Written in Italy si è aggiudicato il Premio Maria Grazia Cutuli 2010.

Ha pubblicato il romanzo Rondò. Storia d’amore, tarocchi e vino (Transeuropa 1998, allora diretta da Massimo Canalini) e E invece io (Biblioteca del Vascello 2016, Torino) presentato in concorso al Premio Strega 2017. Della sua scrittura e delle sue attività si sono occupati a vario titolo Alessandro Piva, Giorgio Barberi Squarotti, Giampaolo Rugarli, Dacia Maraini, Ettore Mo, Corrado Augias, Marcello Sorgi, Wanda Marasco, Andrea Purgatori, Massimo Canalini, Fabio Geda, Roberto Pazzi, Stefano Petrocchi, Mario Sansone e Furio Colombo. La rampicante (LiberAria Editrice 2018, Bari) è il suo terzo romanzo.

“Non è vero che il passato riguarda tutti allo stesso modo. Ci sono storie da cui stiamo alla larga finché possiamo, finché la scadenza sotto il tappo dice che sono diventate innocue. Ma fino ad allora potrebbero esplodere in qualunque momento, eruttare come i boccacci di pomodoro che non ricordavamo di aver conservato”.

Davide Grittani, ‘La Bambina dagli Occhi d’Oliva’ (Arkadia Editore, pp 190, E.15)

Un romanzo sui sensi di colpa, sulla violenza ai bambini e sui colpevoli che non sanno di esserlo, liberamente ispirato all’infanzia e ad alcuni momenti della vita di Dolores O’Riordan, leader dei Cranberries, morta a 47 anni affogata nella vasca da bagno di un albergo di Londra, nel 2018. Arriva in libreria il 2 settembre ‘La bambina dagli occhi d’oliva’ dello scrittore e giornalista Davide Grittani, pubblicato da Arkadia Editore.

Un appartamento in centro, un disegno sotto la carta da parati: macabro e profetico, dimenticato per trent’anni. Tocca a Sandro Tanzi, ultimo testimone di una borghesia senza scrupoli, scoprire cosa sia successo in quella stanza, come mai quel disegno chiami in causa i suoi genitori e per quale motivo sia collegato alla nuova inquilina del palazzo, la bellissima e misteriosa Angelica Capone.

Attraverso una narrazione visiva, quasi cinematografica, a tratti sensoriale, Grittani, autore tra l’altro di ‘E invece io’ (Robin) presentato al Premio Strega nel 2017 e de ‘La rampicante’ (LiberAria), presentato al Premio Strega 2019, racconta le quotidiane colpe degli innocenti e i delitti che commettono anche i giusti, riportando al centro della scena i fantasmi solitamente più duri a morire: i nostri sensi di colpa.

Accanto all’incredibile storia di Sandro e Angelica scorrono le voci e i volti di chi è stato condannato a sopravvivere, l’aristocrazia delle vergogne messe a tacere, gli anziani parcheggiati nelle case di cura e gli stranieri chiamati a prendersene cura, sullo sfondo della città più bella del mondo in agonia. Partendo dall’omaggio a Dolores O’Riordan, che dai 4 ai 12 anni era stata lasciata dai genitori, per poter andare a lavorare, in custodia di un cattolicissimo irlandese amico di famiglia, il quale ha abusato ininterrottamente di lei per 8 anni, il romanzo prende in prestito un destino per raccontare una violenza di cui si parla sempre poco e male.

Come si legge nel retro di copertina: “quello che facciamo ai bambini resta per sempre. Provano continuamente a dirci cosa gli è successo, con le parole, con i gesti e con i disegni, attraverso i loro strani comportamenti, ma preferiamo ignorarlo perché dovremmo chiederci noi dov’eravamo, cosa stavamo facendo mentre supplicavano il nostro aiuto”. (ANSA).