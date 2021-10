Manfredonia. “Emilianna ha vissuto con grandissima dignità la sua malattia”

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 10 ottobre 2021. Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso la sede del L.U.C. di Manfredonia, il convegno “Prevenzione e diagnosi dei tumori del nostro territorio”, organizzato dalla U.I.S.P. di Manfredonia, prodromico a quella che sarà la quarta edizione della “Camminata in Rosa” del 17 dicembre 2021, dedicata quest’anno alla compianta Emilianna Notarangelo.

Un parterre di ospiti d’eccezione, introdotti dal presidente Orazio Falcone coadiuvato dalla consigliera nazionale Antonietta D’Anzeris con moderatore il dott. Roberto Murgo, oncologo e molto attivo nelle associazioni ed eventi tematici finalizzati alla prevenzione dalle malattie oncologiche ed assistenza degli malati di cancro. Ed è stato proprio il dottor Murgo ad evidenziare come Emilianna abbia vissuto con grandissima dignità la sua malattia.

Le sue parole sono state illuminanti: “Il convegno è intitolato “Prevenzione e diagnosi dei tumori sul nostro territorio di cui non si parla mai abbastanza, non solo, il dato rilevante è l’incremento dei nuovi casi di cancro che avverrà nella Unione Europea entro il 2040, soprattutto perché il covid ha determinato una compressione di diagnosi mancate, circa un milione in meno ed oltre 2.5 milioni di screening oncologici non eseguiti”.

Oltre a questo va evidenziato che il tabagismo, l’alcol, la mancanza di attività sportiva ed il soprappeso contribuiscono ad aumentare i casi di cancro. “L’adesione agli screenig è bassissima quindi per la prevenzione l’informazione è essenziale”. Gli interventi del dott. Renato Sammarco e di Luigi Valente in rappresentanza di Casa Sollievo della Sofferenza, hanno avuto un unico comune denominatore, ossia le conseguenze negative del covid e della pandemia globale sulle mancate diagnosi, screenig ed interventi chirurgici rimandati.

Da uno studio inglese è emerso un incremento del 50% delle malattie psichiatriche e fobie sociali, è quanto ribadito dal dott. Sammarco, per cui servirebbe un sistema sanitario aggiornato.

Il dottor Valente ha delineato le difficoltà di Casa Sollievo che a causa del covid ha ridotto in numero di posti letto per patologie non covid nella fase cruenta della pandemia e nonostante oggi l’ospedale sia tornato a 700 posti letto, alcuni reparti non sono stati ancora riaperti e 200 posti letto sono ancora riservati ai malati covid. A seguire sono intervenuti Lucia Curiale, socia associazione ANDOS, che con la voce a tratti rotta dal pianto ha raccontato la sua esperienza umana che l’ha vista confrontarsi con il cancro e quindi il percorso successivo affrontato con grande coraggio e determinazione emerso anche grazie al sostegno della propria famiglia.

Poi è stata la volta del dott. Saverio De Girolamo, presidente Rotary Manfredonia, da sempre come associazione molto attiva nella raccolta di fondi per la ricerca sul cancro. Puntuali gli interventi della dott.ssa Raffaella Pannuti, presidente Fondazione ANT, Linda Catucci, presidente Susan Komen Puglia ed Elisabetta Valleri, presidente ANDOS Foggia, nell’evidenziare quanto siano importanti gli screening nella diagnosi tempestiva della malattia ma soprattutto l’attività di sostegno psicologico pre e post chirurgico per i malati oncologici.

Tre associazioni nelle quali operano degli angeli a sostegno di coloro che vivono il dramma di una malattia terribile. Il momento più emozionante, il racconto del calvario di Emilianna da parte di un’amica del cuore, le cui parole hanno toccato il cuore e l’emozione dei presenti e di tutti quelli che l’hanno conosciuta. In questa quarta edizione della camminata rosa del 17 novembre aleggerà il suo spirito tra i partecipanti che come ogni anno saranno numerosi per sensibilizzare la popolazione su un tema importante afferente la salute di ognuno di noi che rappresenta naturalmente il bene più prezioso.

A cura di Antonio Castriotta