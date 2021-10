STATOQUOTIDIANO, Manfredonia (Foggia), 10/10/2021. “Abbiamo le potenzialità per vincerle al primo turno queste elezioni. Bisogna crederci. Abbiamo una visione di città, un’idea di città che vogliamo. Abbiamo un programma e dei progetti da realizzare. Abbiamo 120 persone motivate che mettono a disposizione il loro impegno per dedicarlo alla città. Non abbiamo bisogno di andare a cercare altrove, o fuori Manfredonia, le risorse umane necessarie”.

E’ quanto ha detto il candidato a sindaco per le Comunali di Manfredonia, Avv. Gaetano Prencipe, nel corso della presentazione di #FareComunità ieri sul palco di Piazza del Popolo, nel giorno dell’apertura della propria campagna elettorale.

Durante la moderazione dei giornalisti Michy De Finis e Felice Sblendorio, Prencipe ha approfondito le ragioni del rinnovato impegno per Manfredonia, chiarendo su quali valori e quali idee è fondato il programma di governo della città.

“La buona politica è quella che ripensa sé stessa in termini reali e concreti di servizio – afferma Gaetano Prencipe – perché riconosce il valore delle persone e punta a risvegliare il potere di ciascuno”.

“Questo fa la differenza, non il dato anagrafico o la verginità politica. A noi non interessa che i cittadini siano spettatori o consumatori passivi, tifosi in tribuna o clienti per bisogno; noi vogliamo che siano protagonisti, che partecipino a costruire una comune visione di futuro e a realizzarla con chi sceglieranno per governare. Con la nuova e la buona politica cambia la qualità della cittadinanza e, quindi, cambia la qualità dell’amministrazione”.

FOTOGALLERY ANTONIO TROIANO