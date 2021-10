Manfredonia. In ricordo di Miriam

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 10 ottobre 2021. Sabato 9 ottobre si è celebrato il trigesimo di Miriam Ognissanti, la ragazza venticinquenne che circa un mese fa è venuta a mancare tragicamente all’affetto dei suoi cari a Bologna.

Alla fine della celebrazione, i genitori, facendo forza sulle proprie emozioni, insieme ai due fratelli, hanno letto un messaggio che ritengo debbano leggere tutti. Perché Miriam, come MariaRosa e Serafina, e tanti altri che hanno fatto questa esperienza, è figlia dell’intera nostra città.

Più che prima, Miriam sembra volerci parlare proprio ora che non c’è. La sua assenza si fa linguaggio e monito, flebile parola che ci invita a fare i conti con le nostra fragilità, per non prendere sottobanco quell’aspetto imponderabile della vita che mai ci autorizza a rendere definitivo ciò che invece è solo momentaneo. Per aprirci al mistero della vita prima che sia troppo tardi e per non fare degli errori l’ultima frontiera entro cui giocare la partita della nostra esistenza.

Anche se siamo nell’era dell’individualismo, la morte, pur restando un’esperienza personale, conserva comunque una sua valenza collettiva. Perciò il messaggio dei genitori è per tutti, specie per le nuove generazioni e per noi adulti che siamo rimasti inerti e impotenti di fronte a quanto accaduto. Per questo, da amico di vecchia data, con delicatezza e grande rispetto, ho chiesto alla famiglia il permesso di pubblicarlo. I genitori, da moltissimi anni credenti impegnati nel mondo del volontariato, hanno acconsentito solo con l’intento di aiutare quanti come loro sono stati feriti da questo dolore immane e inenarrabile, affinchè possano trasformare questo evento tagico in una imprevista occasione per rimescolare le carte delle proprie scelte, per rialzarsi e riprendere il cammino.

Grazie a Stato Quotidiano, qui di seguito il testo del messaggio.

Nel giorno del trigesimo dell’amata figlia Miriam

Tempo fa, Papa Francesco all’udienza generale in piazza San Pietro, dedicata al lutto che colpisce le famiglie, ha detto che “Per i genitori, sopravvivere ai propri figli è qualcosa di particolarmente straziante,che contraddice la natura elementare dei rapporti che danno senso alla famiglia stessa. La perdita di un figlio o di una figlia è come se fermasse il tempo: si apre una voragine che inghiotte il passato e anche il futuro. La morte, che si porta via il figlio piccolo o giovane, è uno schiaffo alle promesse, ai doni e sacrifici d’amore gioiosamente consegnati alla vita che abbiamo fatto nascere”.

Un mese è passato; sembra ieri.

Il tempo è bloccato, sospeso ed immobile nell’attimo di buio totale e disperazione piena di quel tragico momento. Le notti non sono notti, i giorni nemmeno; galleggiamo nel tempo e nello spazio, persi nel vuoto, annichiliti dal dolore. Tante domande, poche risposte.

Ogni giorno ci accompagna il sorgere del sole; una preghiera e, costante, il desiderio di trovarsi in una storia diversa. E invece no. E’ questa.

Dolore sconfinato, lacerante; lama affilata che trafigge il cuore e la mente.

Dolore diffuso intorno a noi: nostro e, sentiamo, anche vostro; dolore da voi fortemente condiviso e per questo, ne siamo, al tempo stesso, confortati e dispiaciuti.

Ora siamo nel mezzo di tristi riti (e vorremmo esserne fuori ):

I biglietti, i ringraziamenti …, il pianto;

i fiori, il marmo, la lapide …, il freddo.

Il portafiori, le scritte, la foto …, il battito scomposto del cuore.

L’immaginetta, il sorriso, il ricordo …, il ricordo che schiaccia.

Miriam, amatissima Miriam, volevi fare delle tue conoscenze uno strumento per migliorare il mondo, renderlo meno inquinato, con meno sprechi, più pulito ed ospitale.

Ti arrabbiavi per i tanti soprusi, per le ingiustizie che ci circondano; volevi il bene dei giovani e degli ultimi della Terra.

Incartata nei tuoi problemi, aggrovigliata nelle spine dei tuoi errori, non hai avuto l’umiltà di chiederci aiuto.

E noi non abbiamo saputo ascoltarti e aiutarti.

Miriam, amatissima Miriam, avremmo voluto un’altra storia.

Invece, non sappiamo perché, così, inesorabilmente, è.

La vita è mistero.

Le giornate trascorrono nella ricerca di un perché … e, senza risposte certe, ci apriamo all’unico grande mistero che può dare senso al nostro dolore, quello della morte e risurrezione di Cristo Gesù, Figlio di Dio.

Lui oggi ci dice: “Coraggio, non temete, ecco il vostro Dio viene a salvarvi”.

Il nostro Dio non abbandona mai, egli viene sempre in nostro aiuto, ma, anche, talvolta, solo per piangere insieme a noi, per unire le sue lacrime alle nostre.

Ora, solo questo riusciamo a fare, nella speranza di avere la forza di ritemprare la nostra fede con l’aiuto dell’amore misericordioso e della grazia della trasfigurazione in Cristo.

Trovare la forza di custodire la fede e l’amore per gli altri impedirà, già ora, alla morte, di prendersi tutto. Nella luce della Risurrezione del Signore, che non abbandona nessuno , possiamo togliere alla morte il suo “pungiglione”, possiamo impedirle di avvelenarci la vita, di rendere vani i nostri affetti, di farci cadere nel vuoto più buio.

In questa fede, possiamo consolarci l’un l’altro, sapendo che il Signore ha vinto la morte .

I nostri cari non sono scomparsi nel buio del nulla: la speranza ci assicura che essi sono nelle mani, buone e forti, di Dio.

L’amore è più forte della morte.

Per questo vogliamo affrontare il buio della morte affidandoci all’amore.

E l’amore ci custodirà fino al giorno in cui ogni lacrima sarà asciugata, quando «non ci sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno».

Sostenuti da questa fede, l’esperienza del nostro lutto potrà generare una più forte solidarietà familiare, apertura al dolore degli altri, nuova fraternità, nuovo impulso ad operare per il bene.

Ci hanno detto: “… il vostro dolore, le prove a cui siete sottoposti, contribuiscono all’edificazione della Chiesa e del Regno di Dio. Il giorno dell’ultimo saluto a Miriam il celebrante vi ha praticamente detto che, oltre ai vostri figli carnali, avete tanti altri figli e figlie che hanno bisogno di voi, della vostra cura. E non abbiate timore: voi siete stati affidati alla Chiesa, alla vostra comunità, a tutti noi, e la Chiesa a voi”.

Donaci Signore la grazia di saper rispondere al tuo invito e di confidare in Te, unica nostra fortezza.

Dobbiamo rialzarci e riprendere il cammino; darci forza e dare forza a coloro che, come noi, ne hanno bisogno, il “Protocollo Vita” non prevede altra possibilità.

Aiutaci Miriam, accanto a Cristo Risorto, a rendere questo immenso dolore germe di bene per tutti e, soprattutto, per i più bisognosi di sostegno.

Miriam, amatissima Miriam, vogliamo credere che, dissolte le nubi, vivi serena, nel verde dei prati, nell’azzurro del mare; vivi, libera e felice, nella Luce.

Papà, Mamma, Giovanni, Giuseppe

e tutti coloro che ti vogliono bene.