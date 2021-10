Provincia di Foggia, Lega annuncia una rivoluzione d’azione e tra i dirigenti

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 10 ottobre 2021. Era nell’aria. La Lega ha annunciato un cambio di passo nell’azione politica e alla guida del partito nelle province pugliesi. Anche in Capitanata.

Dopo il commissariamento di Landella a Foggia, la debacle di Cerignola delle ultime amministrative e la non presentazione della lista a Manfredonia, i malumori tra i leghisti – riferiscono fonti interne – sono aumentati. Luigi Miranda si è defilato, Cristiano Romani ha abbandonato e altri sarebbero con un piede già fuori.

Il segretario regionale Roberto Marti tenta di bloccare la fuga e rilancia con una messaggio chiaro: “La Lega continua a dare voce ai territori e a puntare sulle personalità competenti e capaci. In questi giorni si completeranno le nuove nomine delle segreterie provinciali in tutta la Regione, per avere subito al lavoro una squadra forte e compatta che possa dimostrare la validità delle proposte e del progetto politico della Lega in tutta la Regione Puglia”, scrive il senatore sui social.

Ora bisognerà vedere se in provincia di Foggia, il segretario provinciale, Daniele Cusmai, reggerà l’onda d’urto con la copertura dell’eurodeputato Massimo Casanova; oppure ci sarà l’abbandono per tutelare la causa di Salvini che vuole una Lega più forte e nazionale, contrariamente alle sirene del Nord che vorrebbero ritornare al passato.

Redazione