Scene di ordinaria follia da una scuola superiore del foggiano

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 10 ottobre 2021. Un alterco oltre i limiti del consentito, tra un docente probabilmente spazientito, che arriva a mollare ceffoni, e un suo irriverente studente che continua a pronunciare parole forti.

Dalle immagini, non sembra possibile comprendere quale sia stata la ragione che ha portato ad un tale accendersi degli animi in classe. Sembra, però, chiaro che, ad un certo punto, lo studente si sia alzato in piedi urlando e minacciando di “tirare due pugni” al professore, e che questi, probabilmente esasperato, abbia preso ad inveire nei confronti dello studente in questione, fino ad arrivare a dargli due ceffoni. Il ragazzo, quindi, sembra abbia reagito ulteriormente sferrando un destro.

Pare sia stata “informata dell’accaduto la dirigente scolastica”, che siano stati chiamati ad “intervenire anche i carabinieri” e che “la scuola sta acquisendo tutti gli elementi oggettivi per poter valutare eventuali responsabilità di carattere disciplinare”, come riportato da Foggia Today nelle ultime ore.

Proprio qualche giorno fa, il 5 ottobre, ricorreva la “Giornata mondiale dell’insegnante” istituita nel 1994 dall’Unesco, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di conoscenza e patrimonio culturale, nel giorno in cui nel 1966 erano state sottoscritte le Raccomandazioni sullo status dell’insegnante.

Il 17 novembre si celebra, invece, la Giornata mondiale dello Studente, ricorrenza che si tiene ogni anno per rivendicare il diritto allo studio e il diritto degli studenti a esprimersi.

La data fa riferimento all’anniversario degli eccidi nazisti di studenti e professori cecoslovacchi che si opponevano alla guerra nazista.

Il diritto allo Studio per gli studenti, la scuola come luogo dell’apprendimento e di sane relazioni, la figura dei docenti il cui ruolo è sempre stato centrale nella formazione dei giovani, ma, mai come durante il periodo di pandemia, è stato cruciale e messo a dura prova. Tutti valori, questi, da recuperare, con il contributo ed il buon senso di tutti ed il proposito di evitare il ripetersi di “scene di un certo tipo”. Forse ancora si può.

Basterebbe, magari, lo sforzo di ritornare al necessario rispetto verso valori e persone. E verso la Scuola.

Daniela Iannuzzi