Aeroporto Gino Lisa: volo Foggia-Milano pieno a metà

FOGGIA, 10/10/2022 – Alla compagnia Lumiwings sostengono di aver già riscontrato una «fisiologica crescita» dei passeggeri sull’unico volo di linea Foggia-Milano, dopo appena la prima settimana. Sulle prime quattro tratte andata/ritorno dal Gino Lisa a Malpensa hanno volato in media 53 passeggeri su ogni singolo collegamento, capacità di riempimento dell’aereo al 50% sui 110 posti vendibili (su 139 in totale, a causa della penalità di 150 metri ancora esistente sulla pista).

Nella prima settimana da venerdì 30 settembre (volo inaugurale) a venerdì 7 ottobre sugli aerei della Lumiwings hanno viaggiato in totale 430 passeggeri: 226 sul Foggia-Milano; 204 su uno dei quattro voli di ritorno (decolli il lunedì, mercoledì, venerdì, domenica). Ieri pomeriggio alle 18.25 c’erano sul Foggia-Milano 55 passeggeri, altri 40 sul volo del ritorno da Malpensa partito alle 21. Stamane sono prenotati 48 passeggeri da Foggia e 30 da Malpensa, numeri che però non tengono conto (al momento della rilevazione non erano ancora disponibili, secondo quanto dichiarato dalla compagnia) dei biglietti venduti non direttamente dalla Lumiwings, come quelli attraverso i circuiti specializzati. (gazzettamezzogiorno)