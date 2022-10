Calcio, il patron Nicola Canonico: “Il Foggia non rischia il fallimento”

FOGGIA, 10/10/2022 – Dopo la sonora sconfitta contro la Gelbison, il patron del Foggia Nicola Canonico ha fatto il punto sul delicato momento che stanno attraversando i satanelli, penultimi in classifica con appena 4 punti.

“Il Foggia non è a rischio fallimento. Non sono uno Schettino e non ho mai fatto fallire un’azienda” – ha chiarito Canonico che ha lanciato un messaggio alla squadra: “Se va avanti così qualcuno finirà fuori rosa”. Il patron rossonero ha anche avvertito la tifoseria: “Se qualche tesserato verrà toccato mi dimetterò in maniera irrevocabile”. (norbaonline)