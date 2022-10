Casa Sollievo, bici contro un tir: muore dopo 5 mesi di ricovero

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 10/10/2022 – Era ricoverato da maggio all’ospedale di San Giovanni Rotondo e non ce l’ha fatta. Domenico Farina, avvocato di 50 anni di Termoli, è deceduto la scorsa notte dopo aver lottato per cinque mesi. E’ stato ricoverato nell’ospedale del Foggiano il 13 maggio.

L’avvocato era rimasto coinvolto in un incidente stradale che non gli ha dato scampo: in sella alla sua bici si stava recando all’ospedale San Timoteo di Termoli per essere sottoposto a dialisi, quando è finito sotto un tir in sosta. Le sue condizioni, apparse subito gravi, avevano lasciato sperare per un successivo recupero. L’uomo era componente dell’Unione dei Circoli del Cinema ed organizzatore a Termoli del festival cinematografico «Kimera». (gazzettamezzogiorno)