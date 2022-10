Doppio “lato B” nella curva del Bari: anche la 79enne Adriana

BARI, 10/10/2022 – Un regalo di compleanno davvero originale: una foto dalla curva di Venezia-Bari con “Coyote Cutee”, con tanto di fondo schiena (doppio) in vista per festeggiare il gol di Cheddira. Stavolta a mostrare il ‘lato B’ non è stata solo l’ormai famosissima tifosa, diventata star di Instagram e di Onlyfans. Ad accompagnarla in trasferta c’era sabato 8 ottobre Adriana, donna di 79 anni, anche lei seguace sfegatata del Bari.

Il contenuto con foto e breve video (reel) delle due donne di schiena, a sedere scoperto, è stato postato dalla stessa Coyote Cutee, con invito rivolto a tutti i fan a condividere. “Lei è Adriana, una fantastica donna di 79 anni senza pregiudizi e con tanta voglia di vivere – scrive Coyote per raccontare il retroscena dello scatto – che mi ha chiesto come regalo di compleanno di fare la foto insieme. Come potevo dirle di no? (…) Tutti si sono messi a chiedermi foto, ma la vera star è lei. Grazie per la meravigliosa trasferta”. Lo scatto ha scatenato tantissimi commenti e ha suscitato grande curiosità, anche perché da giorni si rincorrono le indiscrezioni sulla possibile apertura di indagini da parte della Questura per atti osceni in luogo pubblico. (telebari)