Ispettori del lavoro sul Gargano: dipendenti in nero e telecamere abusive

FOGGIA, 10/10/2022 – Nel corso degli accertamenti deli ispettori del lavoro, congiuntamente ai militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, nell’ambito dell’attività di vigilanza speciale ‘sommerso e sicurezza estate 2022’, che si è svolta nell’ultima settimana di agosto e nella prima settimana di settembre anche in orari serali e notturni nei comuni del Gargano e del Subappennino Dauno, nel settore dei pubblici esercizi, sono state ispezionate otto aziende e verificate le posizioni lavorative di 30 lavoratori.

Gli ispettori hanno riscontrato violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, sono stati individuati nove lavoratori occupati ‘in nero’. Pertanto, oltre alle violazioni in materia di lavoro nero, sono stati adottati quattro provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e sono state notificate sanzioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro.

All’interno di due aziende è stata inoltre riscontrata l’illegittima installazione di impianti di videosorveglianza, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro. Pertanto, i rispettivi legali rappresentanti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria.