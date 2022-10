Manfredonia, trovata una dozzina di auto rubate nella sola giornata di domenica

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/10/2022 – “Gli Ispettori Ambientali Territoriali #CIVILIS di Manfredonia del Comandante Giuseppe Marasco, nella giornata di Domenica hanno scoperto una dozzina di auto nuove rubate e cannibalizzate del motore, delle ruote e degli sportelli, quattro solo incendiate altre, per fortuna a madre natura all’ambiente non sono state incendiate, il comandante MARASCO ha subito allertato le forze dell’ordine, che sono immediatamente recati sul posto la Polizia Locale di Manfredonia e il radiomobile dei CARABINIERI su richiesta del commissario capo Vincenzo d’Anzeris e successivamente con la rimozione dei veicoli da parte dell’ACI Rinaldi di Manfredonia deposito giudiziario per i dovuti adempimenti di legge.

Mentre le altre sono intervenuti i carabinieri di Orta Nova, che ancora oggi lunedì 10 ottobre 2022 stanno recuperando ed effettuare la rimozione nel loro territorio confinante a tre metri da Cerignola. Gli oltre 12.000 dodicimila follower hanno posto domande al Comandante Giuseppe Marasco il quale ha risposto: Come fanno a rubare la macchina?

Ecco i sistemi più diffusi che i ladri usano per rubare le auto: a) il relay attack; b) un sistema che sfrutta un bug nel sistema keyless; c) il jammer; d) un software che legge la centralina; e) due grandi classici: f) la rottura del finestrino e la manomissione della serratura. inoltre come fanno a rubare auto con immobilizer? In pratica attraverso la connessione OBD alcune memorie delle centraline immobilizer vengono violate, se ne legge il contenuto e viene da questo replicata la codifica necessaria allo sblocco (di motore, sterzo e altro che sia codificato). Quanto tempo ci vuole per rubare una macchina? E’ facile fare la somma: per rubare una vettura occorrono appena 10 secondi. Sette auto sono state sottoposte ai test e la migliore -nonché più sicura- è risultata la BMW X3. Per allontanarsi con una di queste, infatti, è necessario almeno un minuto di “lavoro”.”

Lo riporta il generale Giuseppe Marasco.