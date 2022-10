Rifiuti per strada a Foggia, Cislaghi: “Ora basta, la misura è colma”

Foggia, 10 ottobre 2022 – Si riporta di seguito una nota diffusa da Giorgio Cislaghi, Delegato ACLI provinciali per l’ambiente:

Ora la misura è colma perché basta un nulla, anche un solo bullone da cambiare a un qualsiasi impianto per lo smaltimento dei rifiuti che a Foggia e provincia, non in altre parti della Puglia, i rifiuti restano per strada perché non si possono raccogliere. I motivi semplicemente sono: l’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di proprietà del Comune di Foggia è utilizzato al massimo delle sue capacità di trattamento per far fronte alla carenza cronica di impianti nella regione e il 10% (50 tonnellate al giorno) delle sue capacità di trattamento è destinato a trattare gli scarti della raccolta differenziata, il rifiuto con codice EER 191212; mancano la disponibilità, prevista nel progetto del TMB, di una discarica di servizio e una discarica di soccorso.

Carenze impiantistiche e uso alle massime capacità dell’impianto non sono “sfortunati eventi” ma scelte ben precise di gestione di un impianto ancora in “affidamento” a AMIU Puglia e senza un contratto di servizio che ne stabilisca l’asservimento al territorio e una adeguata remunerazione alla proprietà, ovvero il Comune di Foggia.

Altresì è incredibile che la città continui a essere in condizioni pietose con cassonetto spesso stracolmi anche in periodi “normali”, che i marciapiedi siano spesso invasi da rifiuti di ogni tipo, e che AMIU Puglia non abbia un servizio, compreso nel “contratto provvisorio di servizio” in Proroga Tecnica in attesa della firma di due nuovi “contratti di servizio” dal 2014, per la raccolta dei rifiuti ingombranti.

E’ incredibile il tutto perché AMIU Puglia dovrebbe avere in servizio 300 dipendenti, mentre a stento ne ha 250, di cui 42 impegnati all’impianto TMB che con la raccolta dei rifiuti nulla ha a che fare.

E’ incredibile perché a fronte di un contratto oneroso in vigore da 9 anni con servizi spesso forniti a fasi alterne o addirittura “affidati a terzi” con pagamento degli stessi AMIU Puglia non sia in grado di tenere pulita la città. Eppure con minori servizi dovrebbe avere più personale per assicurare i servizi indispensabili alla città.

A fronte della mancanza di trasparenza sulla gestione del “contratto provvisorio di servizio” e sui costi sostenuti dal Comune di Foggia per l’affidamento a terzi di parte del contratto in essere ho inviato alla Procura della Corte dei Conti pugliese un esposto con cui chiedo che siano valutati alcuni atti dirigenziali e, contemporaneamente, sia valutata la procedura di “proroga tecnica del contratto provvisorio in attesa della sottoscrizione del contratto di servizio”. A tale riguardo faccio notare che la delibera citata in tutte le determine di proroga tecnica si fa riferimento alla delibera di Consiglio Comunale n° 157 del 2014 dimenticando che la stessa, oltre a prospettare un affidamento del servizio per almeno 9 anni, stabilisce che debbano essere sottoscritti due contratti, uno per il servizio di raccolta dei rifiuti e igiene urbana e un secondo contratto di servizio per la gestione dell’impianto TMB di proprietà del comune di Foggia sentita l’autorità di bacino che ha titolo di indirizzo sull’impianto, autorità di bacino che ora è conferita a AGER presieduta dall’ex amministratore di AMIU Puglia dott. Grandagliano.

Con questo esposto, che non è esaustivo della problematica, spero che la Corte dei Conti faccia luce a tutta la vicenda e sui costi/benefici della gestione del contratto che fino a oggi c’è stata sperando che i Commissari Speciali diano pubblicità a tutti gli atti prodomi alla stesura di un nuovo contratto con AMIU Puglia. Spero anche che AGER chiarisca cosa prevede attualmente per la gestione dell’impianto TMB di Foggia e dia spiegazioni sul perché a Foggia i rifiuti restano a terra mentre in altre città servite dall’inceneritore di Manfredonia non vi sono disservizi apprezzabili.

Ultima questione relativa al riaffidamento del servizio di raccolta dei rifiuti e igiene urbana mi domando e chiedo ai Commissari se hanno esplorato la possibilità di affidare il servizio ad altre aziende o siano giunte da terzi altre offerte in grado di raggiungere a breve, non dopo il 2025, l’obbiettivo di una raccolta differenziata al 65% che ci farebbe risparmiare l’ecotassa pari a €30,98 maggiorata del 20%, €6,196, invece delle riduzioni che ridurrebbero questi oneri a €18,07 più €3,614 che per 200 tonnellate al giorno fanno oltre 900.000 di risparmio all’anno di ecotassa a cui vanno aggiunti i risparmi per lo smaltimento dei rifiuti e si parla di milioni in meno.

Un’ultima domanda la pongo al Procuratore di Foggia perché se i cittadini fanno esposti e denunciano le “carenze del servizio di igiene urbana” forse i magistrati dovrebbe dare ascolto ai cittadini e magari provare a interessarsi dei problemi sollevati visto che anche loro vivono in città.

