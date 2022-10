Rotice: “Bergantino campione indiscusso del Rally Porta del Gargano”

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/10/2022 – “Giuseppe Bergantino si è riconfermato campione indiscusso del Rally Porta del Gargano.

Il pilota della New Jolly Motors, in coppia con il cognato Mirko Di Vincenzo e a bordo della sua Skoda Fabia (RC2N/R5), non ha mai fatto registrare segni di cedimento sin dallo shakedown e ha mantenuto la leadership di ogni prova speciale della corsa garganica. Complimenti e grazie a Giuseppe che da anni porta da vincitore il nome di Manfredonia nelle più prestigiose competizioni motoristiche nazionali”.

Lo riporta il Sindaco Gianni Rotice.