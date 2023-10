Bracciante morta, ricorso procura dopo assoluzione datore lavoro

La procura di Trani ha presentato un ricorso contro l’assoluzione di Luigi Terrone, il datore di lavoro di Paola Clemete, la 49enne bracciante agricola morta in un vigneto di Andria il 13 luglio 2015.

Terrone era finito sotto processo con l’accusa di omicidio colposo ed è stato assolto il 15 aprile scorso.

Nel ricorso contro l’assoluzione il pubblico ministero di Trani, Roberta Moramarco, ritiene che la morte della bracciante fu “la conseguenza di una cascata di eventi, l’ultimo dei quali consistito nella mancanza di una idonea ‘catena della sopravvivenza’”.

La pm Moramarco ricorda inoltre come i periti abbiano affermato che la donna presentava “importanti fattori di rischio specifico per cui il suo avvio al mondo agricolo doveva essere, almeno in fase pre-assuntiva, meglio stratificato”.

“Era, pertanto, doveroso – ritiene la pm – per il datore di lavoro, come riconosciuto dallo stesso giudice, sottoporre i lavoratori, tra cui Paola Clemente, a visita medica preventiva in considerazione dei rischi connessi alla mansione dell’acinellatura”.

