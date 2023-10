Consiglieri minoranza: “Rotice ci ha insegnato che al peggio non c’è mai fine”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “È l’ora più buia questa per la città di Manfredonia. La crisi politica che si trascina dagli inizi di agosto, che ha vissuto momenti epici nel mese di settembre, trova il suo epilogo con il sindaco Rotice che sconfessa l’operato dell’assessore al bilancio Lauriola ma continua a tenerla in squadra e tiene per sé le deleghe al bilancio di fronte agli innumerevoli rifiuti ricevuti.

È l’ora più buia per la città di Manfredonia e quel che resta sul campo è la dignità (ormai smarrita) di chi chiedeva l’azzeramento della Giunta per favorire un lavoro sinergico sui fondi del PNRR.

Sul campo in verità resta anche la credibilità di consiglieri comunali di maggioranza mai tenuti in considerazione sulle nomine assessorili, ma solo per alzare la mano di volta in volta. Gianni Rotice è riuscito nel miracolo di azzerare il centrodestra locale dopo averlo usato, centrodestra che ancora tergiversa sull’opportunità o meno di condividere una mozione di sfiducia e che invece dovrebbe farsene promotore per rimediare in minima parte al peccato originale: l’aver dato copertura politica e sostegno elettorale ad un soggetto totalmente incapace di gestire con saggezza ed equilibrio una realtà complessa come la città di Manfredonia.

È l’ora più buia per Manfredonia: ora ci aspettano uscite spot sui social network per gli assegnatari di nuove deleghe, qualche operazione di pulizia straordinaria (che di straordinario non ha nulla) in qualche aiuola periferica della città come già troppe volte abbiamo visto fare in questi due anni di totale fallimento.

Salvemini, Trigiani, Palumbo, Basta: chi sarà il prossimo? Perché una cosa è certa: questa compagine amministrativa non conosce lealtà, ma solo sudditanza.

Questa è l’ora più buia per la città di Manfredonia, ma ormai Rotice ci ha insegnato che al peggio non c’è mai fine. Le tensioni non sopite all’interno della maggioranza, i continui fallimenti e le tante, troppe gaffes, ci portano a dire che più scuro della mezzanotte non può essere, ma se questa Amministrazione non va subito a casa, Rotice riuscirà a stabilire un nuovo record, riuscendo a portare la nostra città al buio totale, peggiore anche della mezzanotte.

I Consiglieri comunali di minoranza:

Massimo CIUFFREDA e Mariarita VALENTINO, Partito Democratico

Raffaele FATONE e Gianluca TOTARO, Movimento 5 stelle

Giulia FRESCA, Manfredonia Nuova

Michele IACOVIELLO e Gaetano PRENCIPE, Molo21

Francesco SCHIAVONE, Progetto Popolare

Maria Teresa VALENTE, CON Manfredonia