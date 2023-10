Flavia Vento a Domenica In: “Ho visto la Madonna in un campo da golf”

ROMA – Un profumo di rose, luce e una signora vestita di celeste. È questa la visione che Flavia Vento racconta a Domenica In. La showgirl, infatti, aveva postato su X la rivelazione che le era apparsa la mattina del 3 ottobre. Ed è proprio lei a raccontarlo nel salotto pomeridiano di Mara Venier.

La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al golf parco di Roma era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà pic.twitter.com/l7p5Dnpi7X — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 3, 2023

“Ogni mattina vado a vedere l’acqua che sgorga, il 3 ottobre alle 7.30 mentre camminavo ad un certo punto, dove c’è la cascata, ho sentito un profumo di rose e a un certo punto ho visto una luce fortissima dove c’era l’acqua. Ho chiuso gli occhi e ho visto una signora con un vestito color cielo, aveva sopra il capo dodici stelle che brillavano e mi ha detto: ‘L’umanità ha bisogno di pregare, presto mio figlio tornerà’, e me lo ha detto in italiano. È un messaggio che lei ha voluto dare a me. Io ho sentito bene quelle parole chiare, limpide e nette e le ho scritte”, dice Vento.

In studio provoca un po’ di ilarità tra gli ospiti che le fanno notare che anche la veggente di Trevignano Gisella ogni terzo giorno del mese ha un’apparizione, ma lei senza perdere la verve incalza: “Ho visto anche gli ufo. E mi dispiace per voi ma in America hanno ritrovato dei resti alieni e stanno facendo delle indagini”. Lo riporta l’agenzia DIRE (www.dire.it)