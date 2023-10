Dal concerto a Stornarella al furto della macchina a Candela. È quello che è successo al gruppo dei Collage, arrivati in Capitanata nell’ambito della festa nei 5 reali siti e costretti a tornare a casa con il treno. In un video hanno denunciato quanto accaduto. Dopo il pernottamento in albergo, al risveglio non hanno trovato più la macchina, credevano l’avesse portata via il carro attrezzi perché parcheggiata male.

Nell’auto c’era anche il giubbotto di uno di loro con le chiavi della macchina, della moto e di casa.

Non solo, è stato portato via anche un basso che era stato fatto da un liutaio e che reca il nome di uno dei componenti: “Restituite almeno quello, tanto non ve ne fate niente, anche delle chiavi di casa non ve ne fate nulla. Spero che qualcuno di loro, perché immagino che fossero più di uno, veda questo video. Tenetevi la macchina, immagino che sarà già stata fatta a pezzi, però il basso non potrete usarlo da nessuna parte.

Contattateci, abbiamo il sito, mandate una mail…No, non lo potete fare. Non so come ma contattateci”.

Il video è stato girato dal treno con cui i Collage stavano tornando a casa.