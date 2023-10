Il bene va coltivato. Successo della manifestazione Musicando

San Giovanni Rotondo – Realizzare finalmente un patto educativo di comunità per combattere la dispersione scolastica.

E’ stato questo l’obiettivo di Musicando, in una giornata bella, indimenticabile, vissuta dagli studenti del territorio sabato 7 ottobre presso il Parco del Papa a San Giovanni Rotondo, con quasi 2000 presenze registrate.

Una manifestazione all’insegna dell’inclusione, ma soprattutto dello stare insieme, e della condivisione, per superare barriere fisiche e morali, per andare oltre e stabilire dei legami che vanno al di là le fredde mura degli edifici scolastici.

L’obiettivo dell’organizzazione è stato raggiunto pienamente, e come ci dice il Dirigente Scolastico prof. Talienti, dell’IPEOA “Michele Lecce” capofila dell’organizzazione: “E’ stato un grosso risultato quello del 7 ottobre, che ci sprona per il prossimo anno a renderla sempre migliore. Questa iniziativa rientra in quel patto educativo di comunità che è stato stipulato tre anni fa ed è un modus operandi in cui si sta tutti insieme, e si combatte la povertà educativa ed il disagio.

Ovviamente noi come istituzione scolastica, da soli non possiamo contrastare il problema ed annientarlo, e quindi abbiamo bisogno di tutte le componenti del territorio. E devo dire la verità, che tutti gli attori sociali ed istituzionali hanno risposto in maniera positiva dando una adesione non solo di forma ma di sostanza. Questa manifestazione è stata supportata altresì dal Santo Padre e dalla telefonata del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha salutato e ringraziato gli organizzatori e partecipanti”.

L’evento di San Giovanni è solo l’inizio di una serie di iniziative quali laboratori, incontri, perché i ragazzi, come ha affermato il prof. Talienti: “devono strutturare le loro giornate creando dei punti di riferimento. Sono stati realizzati tanti cantieri, ora è arrivato il momento che devono diventare palazzi. E tutti insieme possiamo diventare una forza motrice, perché il bene va coltivato e non abbattuto”.

Soddisfazione anche da parte del Sindaco della città di San Pio, dott. Michele Crisetti: “integrazione sociale, promozione e musica, sono tre ingredienti che i giovani hanno bisogno, ma ne abbiamo bisogno un po’ tutti”.

C’era anche Padre Franco Moscone Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo: “credo che tutte le comunità scolastiche hanno nel DNA il desiderio di crescita; la manifestazione di oggi mette in evidenza il voler guardare al futuro con prospettive e speranze, e a noi il compito di assecondare questo desiderio”.

C’erano i ragazzi del Cas Minori “D’Addetta” di San Giovanni Rotondo (circa 60, ma 500 in tutto gli ospiti), curato da Matteo Pio Placentino, che si stanno completamente integrando con la scuola e con la città.

Insomma un evento unico nel suo genere che ha visto la partecipazione di una serie di ospiti presentati dal Prof. Ciro Iannacone, quali: IC “Bovio” di Foggia; la Comunità “La Perla” Monte Sant’Angelo; l’IC “A. Moro” di Carapelle; il CAS “San Matteo” – Jaitech Essa; l’ASS. “Francavilla” di San Giovanni Rotondo; l’ITCA di San Giovanni Rotondo; l’IC “Dante – Galiani” di San Giovanni Rotondo; il CPIA di Foggia; l’ IC “Melchionda – De Bonis” di San Giovanni Rotondo; Antonio Ciuffreda; la Cooperativa “Vannella” Carapelle; l’ IC “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo; il Liceo “M. Immacolata” di San Giovanni Rotondo; Francesco Lauriola; i Camminatori Gargauni; l’ ITET “Di Maggio” di San Giovanni Rotondo (Gruppo + Saverix); Mario Urbano e amici.

Tra i presenti anche l’Assessore Regionale all’Istruzione, dott. Sebastiano Leo, che ha finanziato come Regione Puglia il progetto “Alleanze Educative”, e i rappresentanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Ora non ci resta che attendere gli imminenti altri appuntamenti tra i quali quelli del 12 ottobre: “Andiamo a realizzare una iniziativa in collaborazione con l’Università di Foggia con la quale siamo in convenzione – conclude il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Talienti – e ciò a dimostrare che noi non siamo mai fermi”.