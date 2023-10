“Il mio Chierico a Vieste da giorni tempestato di insulti. Trattato come un delinquente, ma quale setta”

Vieste – “Veramente un comportamento retrogrado e poco dignitoso. Quelli che hanno fatto questa insulsa offesa alla mia persona e alla chiesa che rappresento, non sono tutti i Viestani, grazie a Dio! Camminando per la bellissima città, ho incontrato molti sorrisi e saluti educati!”.

E’ quanto dice in una nota inviata a StatoQuotidiano.it “Padre Salvatore Corrado”, Vicario Generale Arcidiocesi “dell’Europa e del Mediterraneo”, Vescovo per l’Italia per la The Catholic Charismatic Church (Old Catholic Succession), con sede a Crotone, come dallo stesso indicato.

“Carissimo Sindaco e carissimi Viestani – scrive nella lettera inviata a StatoQuotidiano.it – nel mio breve ministero Episcopale nella The Catholic Charismatic Church (Old Catholic Succession) non mi è mai capitato di venire accolto in una città, come se fossi un delinquente, stalkerato, fotografato di nascosto e poi pubblicato sui Social con insulse accuse! Questa lettera aperta è rivolta a coloro, che preferendo le tenebre alla luce, sono andati dietro ad alcuni del clero, corrotti e perversi, che hanno di buon grado solo i soldi ed il potere, il desiderio di controllare il pensiero delle masse e farle rivoltare contro i loro stessi fratelli! Che hanno inviato messaggi telefonici e scritto insulse accuse”.

“Il mio Chierico a Vieste è da giorni tempestato di insulti e vituperi, anche da coloro che dovevano stargli vicino in questo momento. Vergogna!!! Dico a costoro! Il Giudizio di Dio verrà anche su di voi! E lo dico anche a tutti quelli che stanno inveendo contro di noi additandoci come ‘setta’; se essere setta vuol dire essere estranei e diversi, ad una chiesa che ha fatto del Vangelo un’arma per incutere timore e mantenere le genti sotto le proprie grinfie, allora è un onore essere una setta, d’altronde sapete come venivano chiamati i primi cristiani al tempo degli Apostoli? la Setta dei Cristiani!!!”.

“In Italia il dominio spirituale della Chiesa Cattolica Romana è caduto negli anni 80, quando ad essa le è stato tolto il diritto di essere religione di stato, a favore della libertà di culto e di religione. I Comuni oggi sono laici e guai se fanno preferenze di religioni!!! Non compete a loro decidere in campo religioso! Nessuno può costringere gli altri a far parte della propria confessione, è una scelta libera, e provarci è reato! Non è permesso fare del razzismo religioso! Non lo vuole neppure Cristo che nel Vangelo sgrida i suoi discepoli così: “(Mc 9,38-43.45.47-48) Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non era dei nostri». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi!”. Dio non fa differenze di persone, e Gesù dice ancora: ‘Dai loro frutti li riconoscerete’ (Mt 7,15-20)…. che frutti stanno operando costoro? Frutti di odio, frutti di emarginazione, di calunnia e di maldicenza, invece che i frutti di amore, fratellanza e sostegno vicendevole”.

“Abbiate rispetto di chi non la pensa come voi, e soprattutto sappiate che nessuno può tenere in gabbia lo Spirito Santo, egli va dove vuole e agisce dove, quando e come vuole! Non c’è nessuno che può proclamarsi l’unica vera chiesa di Dio, essa è in ogni persona che:” confessa con la sua bocca che Gesù è il Signore, e crederà con il suo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarà salvo”.

“Che il Signore abbia pietà dei nostri insulsi ragionamenti e ci dia Luce!”, conclude “Padre Salvatore Corrado”, Vicario Generale Arcidiocesi “dell’Europa e del Mediterraneo”, Vescovo per l’Italia per la The Catholic Charismatic Church (Old Catholic Succession), chiesacattolicacarismatica.it – catholiccharismaticchurch.world

INFO.

Come rendo noto a StatoQuotidiano.it lo stesso Padre Salvatore Corrado: “La tradizione vetero-cattolica risale ai giansenisti del 17 ° secolo in Europa attraverso la Francia e i Paesi Bassi, in particolare Utrecht. Quando i membri della Chiesa Cattolica Romana incontrano per la prima volta le Chiese Vetero-Cattoliche, sono spesso sorpresi di apprendere che le denominazioni cattoliche esistono separatamente da Roma.

Comprensibilmente, vengono sollevate domande sulla validità degli Ordini e dei Sacramenti amministrati dai vetero-cattolici. Accettando una petizione fatta dall’imperatore del Sacro Romano Impero Corrado III e dal vescovo Heribert di Utrecht, papa Eugenio III, nel 1145 d.C. concesse al Capitolo della Cattedrale di Utrecht il diritto di eleggere successori alla Sede in tempi di sede vacante”.