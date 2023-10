Investe una 50enne in centro e fugge: denunciata una donna ad Andria

ANDRIA – Una donna di Andria è stata denunciata dagli agenti della polizia locale perché avrebbe investito una 50enne che è finita in ospedale. L’automobilista, a cui è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto, risponde di omissione di soccorso e lesioni personali colpose.

Secondo quanto ricostruito, questa mattina in via Pasubio, strada a ridosso del centro cittadino, una utilitaria di colore rosso ha travolto il pedone e ha proseguito senza fermarsi.

La vittima è stata soccorsa subito dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Bonomo della città per le ferite riportate: le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita. I vigili urbani hanno avviato le indagini e sono riusciti a individuare il presunto responsabile non solo grazie all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona ma anche attraverso l’esame di un pezzo della carrozzeria trovato sul posto. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.