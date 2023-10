Situazione di sovraffollamento all’ospedale di Lecco: la disponibilità limitata di posti letto per le operazioni e i ricoveri post-operatori ha portato a una singolare situazione in cui le pazienti stesse hanno dovuto prendere la decisione su chi dovesse essere rimandato a casa dopo l’intervento, anziché il medico.

Ciò è avvenuto venerdì scorso, quando alcune donne che dovevano essere ricoverate per un intervento chirurgico sono state costrette a tornare a casa poiché non c’erano posti letto disponibili al momento.

Il primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia, il dottor Antonio Pellegrino, con oltre 15 anni di esperienza alla guida del reparto, si è trovato a dover affrontare una situazione difficile.

Aveva convocato quattro pazienti dalla lista di attesa e spiegato loro che poteva effettuare solo un intervento chirurgico quel giorno.

In particolare, il dottor Pellegrino aveva optato per una paziente di 51 anni affetta da un tumore. Tuttavia, quando ha comunicato questa decisione, un’anziana paziente di 80 anni, che aveva problemi alla vescica e era accompagnata dalla figlia, ha manifestato con veemenza le difficoltà che avrebbe avuto a causa del rinvio dell’operazione. Dopo che il primario ha verificato che il ritardo di una settimana nell’intervento non comportava rischi per la paziente più giovane, questa ha gentilmente rinunciato al suo posto, suscitando lo sconforto del dottore, che ha dichiarato: “A questo punto, decidete voi”.

Il direttore generale dell’Asst di Lecco, Paolo Favini, ha dichiarato che al momento stanno ancora conducendo indagini sull’accaduto e sui dettagli precisi dell’episodio.

Ha aggiunto: “Posso confermare solo che tre pazienti ginecologiche sono state mandate a casa nei giorni scorsi per far fronte a emergenze. Tuttavia, da inizio ottobre abbiamo aumentato il numero di interventi chirurgici, aggiungendo due procedure in più al giorno, e questa settimana abbiamo aperto una nuova area chirurgica con dodici posti letto per soddisfare le esigenze dei cittadini”.

