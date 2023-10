Manfredonia. “Benedizione degli animali domestici e Chip day”

Un’attività che rafforza l’operato portato avanti dell’assessorato in quasi due anni di attività per la lotta al randagismo e la tutela degli animali, con mirati interventi di sensibilizzazione ed informazione per i cittadini, soprattutto in ottica di legalità e delle regole. Domenica 15 ottobre, alle ore 11.30 presso la Chiesa Stella Maris (Corso Manfredi) ci sarà una funzione religiosa celebrata da Don Alessandro Gambuto, seguita dalla benedizione degli animali sul sagrato.