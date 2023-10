Nuova squadra di Rotice, FI Manfredonia: “Le sue mosse ci lasciano sgomenti”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Era il 28 settembre 2023 quando, in Consiglio Comunale, il Sindaco chiese ulteriore tempo per la nomina dei due assessori nei posti rimasti vacanti a seguito delle dimissioni del già assessore Libero Palumb o e della revoca delle deleghe assegnate al vicesindaco Giuseppe Basta.

Dopo quasi un mese e mezzo, finalmente oggi, lunedì 9 ottobre 2023, è stato firmato il decreto con cui è stato nominato assessore all’ambiente l’ing. Andrea Trotta . Avremo modo di giudicare il suo operato. Quello che lascia sgomenti però, sono le altre mosse di Rotice e della sua maggioranza. La delega al bilancio resta in capo al Sindaco . Per quale motivo? Un sindaco, con tutti i suoi i impegni istituzionali e imprenditoriali, può dedicare l’attenzione e l’impegno necessari ad un settore così importante in un Comune in piano di riequilibrio finanziario?

E che dire dell’ex Assessore al Bilancio Antonella Lauriola? Una chiara mancanza di fiducia nell’operato della stessa. Tuttavia, pur di non mortificarla platealmente, il sindaco ha pensato bene di assegnarle una nuova delega, al personale e affari generali. D’altronde, la fautrice di promesse e “mediatrice” nella recente campagna acquisti, non poteva certo restare del tutto fuori dal “giro”.

Che dire poi, della, già di Forza Italia, passato arma e bagagli in maggioranza e ricompensato in tal modo per il tradimento al proprio partito di provenienza? Tutti i nodi verranno, prima o poi, al pettine. È chiaro a tutta la cittadinanza come ci si trovi di fronte ad un sindaco che fonda la propria azione di governo sul principio ispiratore del tradimento e della necessità di sopravvivere a tutti i costi.

Abbiamo sentito tanti racconti, abbiamo scoperto u n sindaco novello Hans Cristian Andersen , che al posto di “La principessa sul pisello” ha scritto un’altra favola, titolata, “Bene della Città”, una favola che si è trasformata già in incubo, quello della violenza ai sogni di una città in nome di una cinica spartizione di poltrone e deleghe, al fine di accontentare i 13 peones che reggono la maggioranza. Altro che cambio di passo dell’amministrazione….!!