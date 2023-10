MANFREDONIA (FOGGIA) – Un reparto con il battito che cresce è cardiologia dell’ospedale San Camillo De Lellis a Manfredonia. Si tratta di una cosiddetta Struttura semplice dipartimentale in cui operano sei medici, diretti dal primario, Vincenzo Raddato, insieme agli infermieri e operatori socio sanitari che assicurano le cure ai pazienti in ricovero e a coloro che si recano presso l’ambulatorio per esami diagnostici e per attività di prevenzione.

“Nei primi sei mesi di quest’anno – afferma Raddato – abbiamo moltiplicato la produttività, passando da quasi zero interventi a oltre 50 operazioni di elettrostimolazione e defibrillazione”, ovvero quelle procedure che permettono l’attivazione del pacemaker, quel dispositivo in grado di generare impulsi elettrici per far sì che il cuore possa essere in linea con la sua funzione e assicurare parametri normali a tutta la circolazione sanguigna, evitando scompensi e alterazioni che potrebbero essere causa di ulteriori è più gravi patologie.

“Purtroppo però – sottolinea sempre il direttore della struttura – abbiamo come tutti gli alti reparti sofferenze di organico”. Infatti, a cardiologia di Manfredonia i sei sanitari possono assicurare i turni, visto che un giorno di lavoro comprende tre fasce orarie, ma se qualcuno dovesse ammalarsi o andare in ferie per gli altri scatterebbero i doppi turni, come accaduto, ad esempio nel periodo estivo, quando, tra l’altro l’affluenza aumenta in virtù dell’arrivo dei turisti, in particolare a Manfredonia che è località balneare, ma anche nelle città vicine come Mattinata.

Tuttavia, a cardiologia c’è cauto ottimismo. Infatti presto potrebbero giungere al reparto altri due sanitari e tra gli operatori c’è molta attesa perché i nuovi medici saranno giovani provenienti direttamente dalle scuole di specializzazione e quindi con tanto entusiasmo è di conseguenza questi innesti potrebbero portare in un reparto che conta ben dodici posti letto di cui due adibiti al day hospital una nuova spinta per ulteriori traguardi.

Soprattutto, però, l’incremento del personale medico potrebbe favorire le prestazioni ambulatoriali dove, così come altrove, insiste l’annoso problema delle liste d’attesa con visite che in fase di prenotazione slittano di diversi mesi. Mentre per prestazioni più complesse come per gli infartuati, che oggi, dopo le prime cure emergenziali, vengono dirottati al reparto di Casa sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, si attendono le attrezzature necessarie, in un reparto che cresce.

Lo riporta Il Mattino di Puglia e Basilicata.