Policlinico di Foggia, rinviata conferenza stampa su caschi refrigeranti

FOGGIA – “In riferimento alla conferenza stampa indetta per il giorno mercoledì 11 ottobre 2023 alle ore 10.30 “Al Policlinico di Foggia consegnati i caschi refrigeranti per prevenire la caduta dei capelli nei pazienti in trattamento chemioterapico”, si comunica che la suddetta conferenza stampa è rinviata a data da destinarsi per sopravvenuti e inderogabili impegni istituzionali del Direttore Generale del Policlinico di Foggia”.