Turismo internazionale e crociere di lusso: Manfredonia risponde presente

Manfredonia – Stamani, 10 ottobre 2023, si è tenuto a Bari, presso il Terminal crociere del porto, l’evento conclusivo del progetto “THEMIS – Territorial and Maritime Network Supporting the Small Cruises Development”, finanziato nell’ambito del Programma INTERREG V-A GRECIA ITALIA 2014-2020, di cui l’AdSP MAM è Lead Beneficiary, dal titolo “CHARMING EXPERIENCES FOR LUXURY CRUISE PASSENGERS”.

Si è trattato di una tavola rotonda finalizzata alla condivisione di dati e know-how relativi al segmento delle crociere di lusso, che consenta un confronto tra compagnie ed esperti delle dinamiche economiche legate a questo settore, con un focus sulle ricadute nel nostro territorio.

In foto con il Consigliere Comunale Piercosimo Zino, la dott.ssa Anna Carlucci , Alessandro Bracalente ( Excursions Manager , Star Clippers ) e Aleksander Bieniek ( Vice President Marine Operations , Star Clippers ) con i quali nella giornata di ieri , 9 Ottobre 2023 , abbiamo fatto un sopralluogo della Città per inserire Manfredonia come Tappa del loro tour.