E’ stato convocato per venerdì 11 ottobre, alle ore 9,45in prima convocazione, il Consiglio comunale di Foggia.

Diversi i punti all’ordine del giorno dell’assise municipale.

Tra questi: l’approvazione di un nuovo schema di Accordo di programma tra Regione Puglia Comune di Foggia e Arca Capitanata per la gestione dell’emergenza abitativa e la promozione di azioni di antimafia sociale nella città di Foggia e l’approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2023.

Primi punti in discussione della seduta saranno invece: l’approvazione della variante urbanistica per i lavori di realizzazione del prolungamento di Via Almirante e il mutamento di destinazione d’uso da agricola a turistico-ricettiva per turismo rurale, dell’ex podere ONC sito in loc. Mezzana

Un altro accapo dell’odg riguarda la proposta di istituzione di una Commissione consiliare speciale di inchiesta “Fondi PNRR” ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Infine il Consiglio dovrà pronunciarsi su un procedimento di acquisizione sanante di un terreno per lavori riguardanti opera pubblica e sul riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio rinvenienti da sentenza.