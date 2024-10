Manfredonia, 10 ottobre 2024. Un incendio ha distrutto due autovetture parcheggiate in Via Saverio Altamura, a nord di via Barletta. L’incendio, divampato per cause ancora in corso di accertamento, ha completamente devastato i veicoli, lasciando solo i telai carbonizzati sul posto.

Sul luogo del rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, allertati dai residenti della zona che hanno notato le fiamme e il fumo provenire dalle auto in sosta. I pompieri hanno provveduto a spegnere l’incendio, evitando che le fiamme potessero estendersi ulteriormente e coinvolgere altri veicoli o strutture vicine. Nonostante il pronto intervento, le due vetture sono state completamente distrutte.

Le autorità locali hanno aperto un’indagine per chiarire la natura del rogo. Al momento non si esclude nessuna pista, ma saranno gli esiti degli accertamenti tecnici a fornire maggiori dettagli.

Le due auto distrutte, come si può vedere dall’immagine allegata, giacciono completamente bruciate nel parcheggio di fronte ad alcune attività commerciali.