Bari. Dopo oltre quattro anni dai fatti, il Tribunale Militare di Napoli ha assolto con formula piena, “perché il fatto non sussiste”, tre sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri di Modugno. Si tratta di un luogotenente N.S., un maresciallo maggiore R.D. e un brigadiere R.D., in servizio all’epoca dei fatti presso il Comando Compagnia di Modugno. I tre erano accusati di truffa militare pluriaggravata e violata consegna, sempre pluriaggravata, in concorso.

Secondo l’accusa, i militari avrebbero alterato, tra il 2018 e il 2019, gli orari indicati nei memoriali di servizio e negli ordini di servizio, riportando informazioni non corrispondenti a quelle effettivamente svolte. Le indagini, condotte all’epoca dal comandante della Compagnia di Modugno, capitano Corrado Quarta, e coordinate dalla Procura Militare di Napoli, avevano portato al rinvio a giudizio dei tre sottufficiali.

Tuttavia, durante il processo, gli imputati, difesi dall’avvocato Antonio La Scala, hanno dimostrato che le presunte incongruenze, rilevate attraverso l’incrocio dei dati delle celle telefoniche e le scritture di servizio, erano giustificate dal tipo di attività svolta. In particolare, il reparto N.O.R.M. (Nucleo Operativo e Radiomobile), sotto la responsabilità del luogotenente, era impegnato in attività investigative, spesso condotte contro la criminalità organizzata del barese e del nord barese.

Il Tribunale ha riconosciuto che la specificità dell’incarico prevedeva una certa discrezionalità e flessibilità nella gestione degli orari di servizio. Pur rispettando le sei ore giornaliere e le 36 settimanali, i militari potevano organizzare le loro attività investigative in base alle necessità operative. Il luogotenente, che aveva ampia autonomia nell’organizzazione del lavoro, era comunque tenuto a rendicontare quotidianamente le attività svolte, obbligo che, come confermato dal suo superiore dell’epoca, veniva regolarmente adempiuto.

Il Tribunale, accogliendo le tesi difensive, ha stabilito che le irregolarità nella gestione delle scritture di servizio non dimostrano automaticamente l’intenzionalità fraudolenta delle condotte imputate, in mancanza di prove che attestino l’estraneità delle attività svolte rispetto al servizio. Le stesse considerazioni sono state applicate anche ai due sottufficiali, che operavano sotto la diretta supervisione del luogotenente, svolgendo le medesime attività investigative.

Il Tribunale ha assolto i tre militari, riconoscendo che le accuse di truffa e violata consegna non avevano fondamento.