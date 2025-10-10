A Manfredonia c’è “Elysium” – Dove il benessere incontra l’anima

In pieno centro a Manfredonia, in Corso Roma 226/228, sorge Elysium – Studio Massaggi e Benessere, un luogo che non è solo uno spazio dedicato alla cura del corpo, ma una vera e propria “esperienza di rigenerazione interiore”. A fondarlo è Elena Roxana Cirstenoiu, professionista del benessere psicofisico, che ha saputo trasformare la propria storia personale in una missione di vita.

“Elysium nasce per donare agli altri ciò che desideriamo anche per noi stessi”, racconta Elena Roxana. “È un progetto che nasce dal cuore, dalla volontà di creare uno spazio dove ognuno possa ritrovare equilibrio, armonia e ascolto”.

Un viaggio tra tre Paesi, una sola visione: il benessere

La vita di Elena Roxana è un intreccio di esperienze tra Romania, Italia e Germania. Un cammino che le ha permesso di conoscere culture diverse, comprendere approcci differenti al benessere e maturare una sensibilità profonda verso le esigenze delle persone. “Ho imparato – spiega – che il benessere non è un lusso, ma una necessità. È la base per vivere meglio, per affrontare le sfide quotidiane con serenità e consapevolezza”.

Da questa visione è nato Elysium, un luogo accogliente, curato nei dettagli, dove professionalità e umanità si incontrano. Ogni trattamento è pensato come un gesto d’amore verso se stessi, un momento per rallentare, respirare e rinascere.

Massaggi e trattamenti per corpo e mente

All’interno di Elysium, ogni cliente è accolto con discrezione e attenzione. Le tecniche di massaggio spaziano dai trattamenti rilassanti e decontratturanti ai percorsi olistici e sensoriali, capaci di coinvolgere corpo e spirito in un’unica armonia. Non mancano i trattamenti personalizzati, costruiti in base alle esigenze specifiche della persona, perché – come ama ricordare Elena – “ogni corpo racconta una storia diversa, e ogni storia merita un ascolto autentico”.

L’ambiente, caldo e raffinato, contribuisce a creare un’atmosfera di calma profonda: luci soffuse, essenze naturali, materiali scelti con cura e musica avvolgente fanno di Elysium una piccola oasi dove il tempo sembra fermarsi.

Collaborazione con Malucri Resort & Spa

L’impegno e la professionalità di Elena Roxana hanno trovato riconoscimento anche al di fuori del suo studio. Oggi, infatti, collabora con il prestigioso Malucri Resort & Spa, struttura a quattro stelle situata a San Marco in Lamis, portando i propri trattamenti anche a una clientela proveniente da tutta Italia e dall’estero. “Offrire benessere a chi è di passaggio è una gioia immensa”, spiega la fondatrice. “Significa portare un pezzetto di Elysium ovunque, condividere la mia filosofia con chi magari, anche solo per un giorno, desidera ritrovare sé stesso”.

Una visione che diventa famiglia

Accanto a lei, un sostegno prezioso: il figlio Stanescu Catalin Valentin, 19 anni, giovane curioso e determinato, che parla fluentemente inglese, tedesco, rumeno e italiano, e studia anche l’olandese. “È il mio più grande orgoglio”, racconta Elena con un sorriso. “Ha una mente aperta, una naturale predisposizione al dialogo e alla comprensione. Con lui, il nostro progetto si arricchisce di un respiro internazionale, perché il benessere non ha confini”.

“Per il progetto Elysium ringrazio tanto la mia amica Lia la Torre che mi è stata vicina in tutto fin dal inizio del apertura e la mia famiglia, per il grande supporto”.

Elysium è molto più di uno studio di massaggi: è un luogo dell’anima, dove professionalità, empatia e passione convivono in equilibrio perfetto. Ma per Elena Roxana, il cammino è appena cominciato. “Le sorprese non finiscono qui”, anticipa. “Stiamo lavorando a importanti novità, sempre con lo stesso obiettivo: portare benessere, equilibrio e bellezza nella vita delle persone. Sarà qualcosa di speciale, e non vediamo l’ora di condividerlo”.

Elysium – Studio Massaggi e Benessere Corso Roma 226/228 – Manfredonia (FG) – 71043

Tel. 331 243 6933

331 243 6933 elysium.manfredonia@gmail.com

Pagina ufficiale e canali social in aggiornamento

Nella foto: Elena Roxana Cirstenoiu, fondatrice di Elysium – Studio Massaggi e Benessere

messaggio promozionale, privo di attribuzione commerciale