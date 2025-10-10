Edizione n° 5850

BALLON D'ESSAI

RINCARI // Rc Auto in Puglia: Foggia la provincia più cara, rincari anche per gli Under 25
9 Ottobre 2025 - ore  12:56

CALEMBOUR

TOD'S // Caporalato nel lusso: la Procura chiede il commissariamento di Tod’s
9 Ottobre 2025 - ore  13:07

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // ASL Foggia: progetto pilota per l’apertura di quattro sedi CUP nei comuni del Subappennino dauno

CUP ASL Foggia: progetto pilota per l’apertura di quattro sedi CUP nei comuni del Subappennino dauno

L’obiettivo è di garantire ai cittadini residenti nei comuni periferici della provincia un accesso più agevole ai servizi sanitari

Gargano, sanità allo stremo: perché chiediamo le dimissioni del DG ASL Foggia Antonio Giuseppe Nigri

NIGRI ASL

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Quattro nuove sedi per i servizi CUP (Centro Unico di Prenotazione) nel Subappennino dauno. Dalla prossima settimana, parte il progetto pilota definito da Sanitaservice e ASL Foggia con l’obiettivo di garantire ai cittadini residenti nei comuni periferici della provincia un accesso più agevole ai servizi sanitari.

I NUOVI CUP
Il progetto prevede l’attivazione di quattro sedi CUP nei comuni di:
• Roseto Valfortore, presso il Poliambulatorio, dal 13 ottobre (dalle ore 15 alle ore 18);
• Celle di San Vito, presso il Municipio, dal 14 ottobre (dalle ore 15 alle ore 18)
• San Marco la Catola, presso il Poliambulatorio, dal 18 ottobre (dalle ore 8 alle ore 10.30)
• Carlantino, presso il Poliambulatorio, dal 18 ottobre (dalle ore 11 alle ore 13).

SANITA’ ACCESSIBILE
“Il progetto, frutto della sinergia con la Direzione strategia di ASL Foggia – dichiara l’amministratore unico di Sanitaservice, Angelo Tomaro – rappresenta un passo concreto verso una sanità sempre più vicina alle persone. Portare i servizi nei piccoli comuni, consentirà di ridurre le distanze e rendere la sanità più accessibile e inclusiva”.
In maniera progressiva saranno attivati sportelli CUP/Call Center negli altri comuni della provincia di Foggia, in un’ottica di copertura capillare.

SERVIZIO CUP/CALL CENTER
Parallelamente, nelle sedi CUP già attive, è in corso una fase sperimentale per migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi. Nelle fasce orarie di minore affluenza, gli operatori garantiranno anche la copertura del Call Center, in modo da servire tutta la provincia, assicurando risposte tempestive alle chiamate e una gestione ottimale delle richieste.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il comico deve essere cattivo. Mi piacerebbe ritrovare il Benigni che non si faceva scrupoli". Paolo Bonacelli

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.