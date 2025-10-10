Consiglio di Stato: bocciata la revocazione sul caso dell’Oasi Lago Salso, confermate le decisioni della Regione

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7749 del 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato da un gruppo di cittadini e società proprietarie di terreni sulla Riviera Sud di Manfredonia, contro la Regione Puglia. Il contenzioso riguarda l’inserimento dei loro terreni all’interno della nuova Oasi di protezione Lago Salso, istituita con il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023.

La decisione, adottata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato presieduta da Sergio De Felice e con estensore il consigliere Marco Poppi, conferma la validità dell’azione amministrativa regionale e chiude un lungo iter giudiziario iniziato nel 2021.

Il contenzioso: l’Oasi di Lago Salso e i proprietari esclusi

I ricorrenti avevano impugnato dinanzi al TAR Puglia tre delibere regionali (n. 1198, 1292 e 2054 del 2021) che istituivano e regolamentavano l’oasi di protezione. Secondo i proprietari, la Regione avrebbe violato l’art. 10, commi 13 e 14, della Legge 157/1992 sulla tutela della fauna selvatica, poiché non avrebbe notificato la deliberazione ai titolari dei terreni né pubblicato gli atti all’Albo pretorio del Comune di Manfredonia, impedendo così la possibilità di presentare opposizioni formali entro 60 giorni.

Il TAR, con sentenza n. 587/2023, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, sostenendo che i ricorrenti rappresentavano solo una porzione (circa il 32%) delle superfici vincolate, inferiore al 40% previsto dalla norma per proporre opposizione.

La decisione del TAR era stata parzialmente riformata nel 2024 dal Consiglio di Stato (sentenza n. 5550/2024), che aveva riconosciuto la legittimazione ad agire dei proprietari, ma respinto nel merito le loro doglianze, ritenendo legittima la procedura di approvazione del piano. A dicembre 2024, gli stessi ricorrenti avevano tentato la via della revocazione, sostenendo che la Sezione avesse commesso un “errore di fatto” non pronunciandosi sull’omessa pubblicazione all’Albo pretorio. Un errore che, a loro dire, avrebbe inciso sull’esito della sentenza.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Supremo organo amministrativo ha però respinto il ricorso, chiarendo che non vi è stata alcuna svista o omissione. La questione della pubblicazione, sottolineano i giudici, era stata affrontata nella sentenza del 2024, che aveva valutato le modalità di pubblicità legale adottate dalla Regione come “esaustive e conformi” alla normativa generale di cui all’art. 21-bis della Legge 241/1990.

Secondo il Consiglio di Stato, la pubblicità dell’atto è stata correttamente garantita, anche attraverso strumenti telematici, tenuto conto del “numero elevato di destinatari” interessati. Non si tratterebbe dunque di un errore di percezione, ma di una diversa valutazione giuridica, che non può essere oggetto di revocazione. Quest’ultima, ribadisce la sentenza, è un rimedio straordinario e limitato ai soli casi di errore materiale evidente, non a quelli di interpretazione o di merito.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite per 3.000 euro, oltre oneri di legge. La decisione conferma in via definitiva la legittimità delle delibere regionali sul Piano Faunistico Venatorio 2018-2023, ponendo fine a un contenzioso pluriennale che aveva rallentato l’attuazione delle politiche di tutela faunistica nella Capitanata.

A cura di Michele Solatia.