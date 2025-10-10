Edizione n° 5850

Home // Cronaca // Consiglio regionale Puglia: al via i lavori sul bilancio 2026

BILANCIO Consiglio regionale Puglia: al via i lavori sul bilancio 2026

Sono stati avviati i lavori del Consiglio regionale della Puglia dedicati esclusivamente all'esame dei provvedimenti finanziari

Consiglio regionale Puglia: al via i lavori sul bilancio 2026

Consiglio Regionale Puglia - Fonte Immagine: bari.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

Sono stati avviati i lavori del Consiglio regionale della Puglia dedicati esclusivamente all’esame dei provvedimenti finanziari, a partire dal bilancio di previsione per l’esercizio 2026 e dalla legge di stabilità regionale 2026. La seduta proseguirà con il disegno di legge relativo al Rendiconto Generale della Regione Puglia per il 2024, interrotto nella seduta precedente per mancanza del numero legale, e includerà l’assestamento e le variazioni al bilancio di previsione 2025-2027, il bilancio consolidato 2024, il bilancio del Consiglio regionale 2026-2028 e il DEFR 2026-2028.

In apertura, la presidente dell’Assemblea regionale ha rivolto all’Aula un messaggio di bilancio della legislatura:

“Questa seduta chiude la XI legislatura della Regione Puglia. È stato un onore presiedere questa assise con responsabilità ed equilibrio, consapevole dell’importanza di questa istituzione per lo sviluppo della nostra Puglia. Abbiamo cercato di avvicinare il Consiglio ai cittadini, aprendo le porte a eventi, dibattiti e accogliendo tantissimi giovani da ogni angolo della regione.

Abbiamo ospitato personalità del mondo sociale e culturale, sostenuto associazioni e portato avanti progetti di contrasto alle disuguaglianze e alla violenza di genere, come ‘Giovani in Consiglio’ e la ‘Rete delle elette’, coinvolgendo amministratrici pugliesi.

Ringrazio tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, per la collaborazione istituzionale in questi cinque anni, durante i quali sono state approvate leggi e provvedimenti per il bene comune. Non sempre è stato facile, ma la democrazia si manifesta anche nei dibattiti accesi, e il rispetto reciproco dei ruoli ha permesso di portare avanti il lavoro per i cittadini. Auguro a tutti buon cammino nell’impegno civile e politico per la nostra Puglia”.

Nessun campo trovato.