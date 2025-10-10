Erosione marina a Rodi Garganico e San Menaio: avvio dei lavori di salvaguardia degli arenili

I gestori degli stabilimenti balneari tra Rodi Garganico e San Menaio tirano un sospiro di sollievo: sono iniziati i lavori di protezione della costa e degli arenili, minacciati dall’erosione marina che metteva a rischio la sicurezza della strada provinciale di collegamento e la preziosa fascia sabbiosa, fondamentale per l’economia turistica locale.

L’annuncio è stato dato dai sindaci della “Città Gargano”, Carmine Danelli e Raffaele Sciscio. Il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Rodi, dal titolo “Opere di protezione a mare del Porto Turistico Maria SS. della Libera”, prevede un investimento complessivo di 4.520.000 euro.

Con atto n. 108 del 8 ottobre 2025, la Giunta comunale ha approvato formalmente il progetto, che rappresenta il primo stralcio funzionale di un più ampio piano di interventi per il ripristino degli assetti costieri a est del Porto Turistico di Rodi Garganico, da realizzarsi in successivi stralci.

Il piano interessa i Comuni di Rodi Garganico e Vico del Gargano, contigui e situati lungo la stessa fascia costiera, che hanno sottoscritto un Patto Associativo di Scopo per partecipare congiuntamente al bando regionale contro l’erosione costiera. L’intervento mira al contrasto all’erosione e al ripristino della dinamica naturale costiera, proteggendo la sabbia e gli arenili a beneficio del turismo e dell’ambiente.

Il sindaco di Rodi Garganico, Carmine D’Anelli, ha dichiarato: “È il primo imponente progetto che approviamo nell’ambito della Città Gargano. Questa volta lo facciamo con il Comune di Vico del Gargano. I Comuni firmatari hanno deciso di unire le forze per affrontare le sfide comuni, presentare progetti congiunti e accedere a bandi e fondi regionali e nazionali, rafforzando servizi, infrastrutture e sviluppo locale, creando un sistema integrato per aumentare la competitività del promontorio garganico“.

Questo intervento segna un passo importante nella tutela del litorale e nella valorizzazione economica e turistica della costa garganica.

Lo riporta retegargano.it.