9 Ottobre 2025

9 Ottobre 2025

Home // Cronaca // Foggia, blitz della polizia penitenziaria: sequestrati telefoni e droga in carcere

BLITZ Foggia, blitz della polizia penitenziaria: sequestrati telefoni e droga in carcere

Oltre 200 agenti, supportati dal reparto cinofili, hanno eseguito perquisizioni approfondite in due reparti detentivi

Foggia, blitz della polizia penitenziaria: sequestrati telefoni e droga in carcere

Carcere di Foggia - Fonte Immagine non riferita al testo: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

All’alba del 9 ottobre, la polizia penitenziaria di Foggia ha condotto un blitz straordinario all’interno del carcere cittadino. Oltre 200 agenti, supportati dal reparto cinofili, hanno eseguito perquisizioni approfondite in due reparti detentivi, sottoponendo a controllo circa 160 detenuti.

L’operazione ha portato al recupero e sequestro di numerosi telefoni cellulari e di ingenti quantitativi di hashish. I detenuti trovati in possesso di telefoni o sostanze stupefacenti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, con il rischio di pene fino a quattro anni di reclusione.

L’intervento conferma l’impegno della polizia penitenziaria nel mantenere la sicurezza e il controllo all’interno degli istituti di detenzione.

Lo riporta foggiatoday.it.

