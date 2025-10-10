Edizione n° 5849

BALLON D'ESSAI

RINCARI // Rc Auto in Puglia: Foggia la provincia più cara, rincari anche per gli Under 25
9 Ottobre 2025 - ore  12:56

CALEMBOUR

TOD'S // Caporalato nel lusso: la Procura chiede il commissariamento di Tod’s
9 Ottobre 2025 - ore  13:07

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia-Crotone, Longo: “La squadra di Delio Rossi segna forse poco, ma subisce ancora meno”

SQUADRA Foggia-Crotone, Longo: “La squadra di Delio Rossi segna forse poco, ma subisce ancora meno”

Il Crotone si prepara ad affrontare il Foggia domani allo stadio “Zaccheria”, in quella che mister Emilio Longo definisce una sfida dal fascino della classica

Foggia-Crotone, Longo: "La squadra di Delio Rossi segna forse poco, ma subisce ancora meno"

Emilio Longo - Fonte Immagine: fccrotone.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

Il Crotone si prepara ad affrontare il Foggia domani allo stadio “Zaccheria”, in quella che mister Emilio Longo definisce una sfida dal fascino della classica, ma ricca di insidie.

In conferenza stampa, l’allenatore rossoblù ha analizzato l’avvio di stagione dei rossoneri, sottolineando che numeri e risultati vanno interpretati con attenzione. «La squadra di Delio Rossi, che considero tra i tecnici più preparati, segna forse poco, ma subisce ancora meno», ha spiegato Longo, evidenziando una difesa solida e capace di reagire alle sconfitte, come quella di Catania.

Il tecnico ha richiamato la squadra alla massima concentrazione: «Dovremo avere pazienza e saper interpretare i vari momenti della gara. Ci saranno fasi in cui potremo spingere, ma anche momenti in cui serviranno umiltà e rispetto, per non concedere spazi agli attaccanti rapidi del Foggia».

Longo ha evidenziato anche i progressi del Crotone sul piano tattico e offensivo: «Siamo più solidi e più incisivi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Abbiamo soluzioni tattiche diversificate, possiamo giocare con tre centrocampisti o con più uomini offensivi senza rinunciare al nostro potenziale».

L’obiettivo per la sfida contro i rossoneri è chiaro: confermare la crescita della squadra e consolidare i risultati ottenuti, facendo di ogni partita un passo verso la consapevolezza di poter restare ai vertici del girone.

Lo riporta lacnews24.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il comico deve essere cattivo. Mi piacerebbe ritrovare il Benigni che non si faceva scrupoli". Paolo Bonacelli

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.