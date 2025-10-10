Foggia-Crotone, Longo: "La squadra di Delio Rossi segna forse poco, ma subisce ancora meno"

Il Crotone si prepara ad affrontare il Foggia domani allo stadio “Zaccheria”, in quella che mister Emilio Longo definisce una sfida dal fascino della classica, ma ricca di insidie.

In conferenza stampa, l’allenatore rossoblù ha analizzato l’avvio di stagione dei rossoneri, sottolineando che numeri e risultati vanno interpretati con attenzione. «La squadra di Delio Rossi, che considero tra i tecnici più preparati, segna forse poco, ma subisce ancora meno», ha spiegato Longo, evidenziando una difesa solida e capace di reagire alle sconfitte, come quella di Catania.

Il tecnico ha richiamato la squadra alla massima concentrazione: «Dovremo avere pazienza e saper interpretare i vari momenti della gara. Ci saranno fasi in cui potremo spingere, ma anche momenti in cui serviranno umiltà e rispetto, per non concedere spazi agli attaccanti rapidi del Foggia».

Longo ha evidenziato anche i progressi del Crotone sul piano tattico e offensivo: «Siamo più solidi e più incisivi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Abbiamo soluzioni tattiche diversificate, possiamo giocare con tre centrocampisti o con più uomini offensivi senza rinunciare al nostro potenziale».

L’obiettivo per la sfida contro i rossoneri è chiaro: confermare la crescita della squadra e consolidare i risultati ottenuti, facendo di ogni partita un passo verso la consapevolezza di poter restare ai vertici del girone.

Lo riporta lacnews24.it.