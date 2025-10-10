Foggia – Manfredonia. Una storia di amore, musica e speranza arriva da Maddalena Caputo, mamma di Antonio, un ragazzo di 19 anni di Foggia, affetto da autismo. Con grande dignità e determinazione, Maddalena ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere il percorso di vita e di crescita di suo figlio, artista di strada come lei e con una grande passione per il canto.

Antonio, racconta la madre, ama cantare e sogna di poter frequentare laboratori specializzati per ragazzi autistici e una scuola di canto che gli consenta di coltivare il suo talento naturale. Tuttavia, le difficoltà economiche della famiglia rappresentano un ostacolo importante.

“Vorrei poter offrire a mio figlio la possibilità di frequentare i centri per l’autismo e la scuola di canto – spiega Maddalena – perché la musica è la sua più grande passione, e quando canta ritrova serenità e forza.”

La situazione è diventata ancora più difficile dopo che la famiglia ha subito un furto: ignoti hanno rubato tutta la strumentazione musicale, compresa la cassa utilizzata per le esibizioni di strada. “Antonio è un artista di strada come me – racconta Maddalena – ma senza la nostra attrezzatura non possiamo più esibirci. Quella musica era la nostra voce e anche il nostro sostegno economico.”

Oltre al desiderio di ricomprare la strumentazione, Maddalena sogna di poter garantire al figlio un futuro migliore, trasferendosi al Nord Italia, dove spera di trovare nuove opportunità lavorative e centri più attrezzati per le esigenze di Antonio. “Non è facile per una madre vedere il proprio figlio con tanti sogni e poche possibilità – dice – ma non mi arrendo. Voglio solo dargli un futuro dignitoso.”

Con grande umiltà, Maddalena chiede l’aiuto di chiunque voglia sostenere la sua battaglia:

“Non è un obbligo partecipare – sottolinea – ma ogni piccolo gesto può fare la differenza. Anche una donazione minima può aiutarci a ricomprare la strumentazione e a far crescere il sogno di Antonio.”

Chi desidera sostenere la raccolta fondi può farlo tramite la piattaforma GoFundMe, cercando l’iniziativa “Per aiutare mio figlio autistico”, organizzata da Maddalena Caputo.