Con grande entusiasmo, il Circolo Didattico “A. Manzoni” di Foggia annuncia l’avvio del Pedibus, per il quarto anno consecutivo, un’iniziativa consolidata che promuove mobilità sostenibile, salute e sicurezza tra i più piccoli.

A partire da sabato 11 ottobre, alunni e famiglie potranno partecipare nuovamente a questo speciale “autobus a piedi”, accompagnati da insegnanti, genitori e nonni lungo un percorso sicuro casa-scuola.

«Il Pedibus è molto più di una semplice camminata: è un’occasione educativa, sociale e ambientale, un momento quotidiano di condivisione che aiuta i bambini a diventare più autonomi e consapevoli», sottolineano la Dirigente Scolastica, prof.ssa Delia Calabrese, e la mobility manager, maestra Loredana Di Giovanni.

L’iniziativa si svolge con la collaborazione delle forze dell’ordine, tra cui la Polizia Municipale, rappresentata dal comandante dott. Vincenzo Manzo, che sabato 11 ottobre alle 8:10 darà il fischio d’avvio della prima camminata dell’anno scolastico.