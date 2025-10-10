Edizione n° 5849

Foggia: torna il Pedibus al "A. Manzoni" per il quarto anno consecutivo

PEDIBUS Foggia: torna il Pedibus al “A. Manzoni” per il quarto anno consecutivo

A partire da sabato 11 ottobre, alunni e famiglie potranno partecipare nuovamente a questo speciale “autobus a piedi”

Foggia: torna il Pedibus al "A. Manzoni" per il quarto anno consecutivo

Circolo Didattico "A. Manzoni" - Fonte Immagine: immediato.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Con grande entusiasmo, il Circolo Didattico “A. Manzoni” di Foggia annuncia l’avvio del Pedibus, per il quarto anno consecutivo, un’iniziativa consolidata che promuove mobilità sostenibile, salute e sicurezza tra i più piccoli.

A partire da sabato 11 ottobre, alunni e famiglie potranno partecipare nuovamente a questo speciale “autobus a piedi”, accompagnati da insegnanti, genitori e nonni lungo un percorso sicuro casa-scuola.

«Il Pedibus è molto più di una semplice camminata: è un’occasione educativa, sociale e ambientale, un momento quotidiano di condivisione che aiuta i bambini a diventare più autonomi e consapevoli», sottolineano la Dirigente Scolastica, prof.ssa Delia Calabrese, e la mobility manager, maestra Loredana Di Giovanni.

L’iniziativa si svolge con la collaborazione delle forze dell’ordine, tra cui la Polizia Municipale, rappresentata dal comandante dott. Vincenzo Manzo, che sabato 11 ottobre alle 8:10 darà il fischio d’avvio della prima camminata dell’anno scolastico.

Lascia un commento

