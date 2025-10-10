Edizione n° 5849

Rc Auto in Puglia: Foggia la provincia più cara, rincari anche per gli Under 25
9 Ottobre 2025 - ore  12:56

Caporalato nel lusso: la Procura chiede il commissariamento di Tod's
9 Ottobre 2025 - ore  13:07

ALLARME La Xylella raggiunge il Gargano: allarme per gli uliveti di Cagnano Varano

Il batterio Xylella fastidiosa ha finalmente raggiunto il promontorio del Gargano, distruggendo 47 alberi di ulivo in agro di Cagnano Varano

La Xylella raggiunge il Gargano - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Ottobre 2025
Cronaca // Gargano //

Il batterio Xylella fastidiosa ha finalmente raggiunto il promontorio del Gargano, distruggendo 47 alberi di ulivo in agro di Cagnano Varano. Nonostante la notizia, gli esperti avvertivano già da mesi del rischio: previsioni, allarmi e segnalazioni non sono mai mancati.

Già a marzo scorso, la senatrice dei Fratelli d’Italia, Annamaria Fallucchi, aveva lanciato l’allarme sottolineando le difficoltà delle aree montane e collinari della provincia di Foggia, dove la tradizionale trinciatura delle frasche, fondamentale per il controllo della vegetazione infestante, è spesso impossibile a causa di costi elevati e problematiche logistiche. La bruciatura delle frasche, alternativa meno costosa, è vietata dalle direttive UE, aumentando così il rischio di diffusione del batterio.

L’allarme è stato ribadito anche a luglio, insieme a Coldiretti e al consigliere regionale Napoleone Cera, sottolineando la necessità di azioni preventive per salvaguardare gli uliveti e la biodiversità locale.

Gli imprenditori agricoli della Capitanata chiedono ora di circoscrivere l’area contaminata e fermare l’avanzata dell’insetto vettore. Il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, ha dichiarato: “È fondamentale agire rapidamente per monitorare e contenere la situazione. La task force comunale e il numero dedicato alle segnalazioni sono iniziative importanti per proteggere il patrimonio agricolo e naturale della zona”.

Secondo Filippo Schiavone, presidente di Confagricoltura, occorre espiantare gli ulivi infetti e creare una zona cuscinetto. Schiavone invita agricoltori, enti territoriali e Regione Puglia a mettere in campo azioni coordinate per la gestione del suolo e delle infestanti, pulendo terreni demaniali, strade e campi abbandonati per evitare rifugi per la sputacchina, insetto responsabile della diffusione del batterio.

I numeri confermano la gravità della situazione: oltre 34 mila aziende di Capitanata producono olive da olio, rappresentando il 15% delle imprese olivicole pugliesi. In Puglia, gli ulivi morti a causa della Xylella superano già 21 milioni, decimando un patrimonio economico, ecologico e paesaggistico unico.

A rischio infezione ci sono milioni di ulivi, comprese varietà autoctone come Coratina, Peranzana, Ogliarola Garganica e Bella di Cerignola. La difesa di questo patrimonio è diventata priorità assoluta per l’agricoltura e l’economia della regione.

Lo riporta foggiatoday.it.

